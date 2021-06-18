Тариф на электроэнергию в Украине повысят: кому придется платить больше

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что тариф на электроэнергию в Украине повысят. Платить больше придется тем, кто тратит свыше 100 кВт*час.

"Я обещал до 1 июля новый механизм (ПСО, – Ред.). Он предусматривает диверсификацию тарифа, зависимо от категории населения", – сообщил Галущенко в пятницу, 18 июня, во время часа вопросов к правительству. Об этом свидетельствует трансляция на сайте Верховной Рады.

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