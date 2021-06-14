Тариф на отопление в Украине может взлететь до 40%: в 'Укртеплокоммунэнерго' объяснили почему

Тариф на отопление в Украине в отопительном сезоне может вырасти на 15-40% в зависимости от города. Это может случиться из-за условий поставок газа теплокоммунэнерго со стороны "Нафтогаза".

"Те условия, которые в договорах на поставку газа предложила газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг" производителям тепла, углубят отраслевый кризис в теплокоммунэнерго и поставят под угрозу отопительный сезон 2021/2022 годов", – об этом сообщили представители межотраслевой ассоциации по развитию систем теплоснабжения "Укртеплокоммунэнерго" в комментарии OBOZREVATEL.

В ассоциации отмечают, что вопреки договоренностям с президентом и правительством, "Нафтогаз Трейдинг" в новых договорах на закупку газа применяет в отношении предприятий нерыночные требования.

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В частности, требует авансовые платежи за газ, квотирование объемов потребления, безакцептное списание средств со счетов предприятий в случае возникновения задолженности за потребленный газ, высокие штрафные санкции и расторжение собственного газового контракта при условии заключения договора поставки с другой компанией.

"Самое дискриминационное требование и проявление сознательного давления на ТКЭ – ежемесячные авансовые платежи за газ. Согласно действующему законодательству, население как основной потребитель услуг централизованного теплоснабжения рассчитывается за потребленные услуги на условиях последующей оплаты", – сообщили в "Укртеплокоммунэнерго".

Представители ассоциации отметили, что сейчас долг населения за тепло и горячую воду превышает 25,5 млрд грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине должников по коммуналке будут штрафовать на 20-50%, при этом им запретят выезжать за границу.

Такие новшества позволят сократить число тех украинцев, которые могут платить по счетам, но не делают этого. Об этом говорится в законопроекте №3613, который включили в повестку дня Верховной Рады. Профильный комитет рекомендует принять указанный документ.