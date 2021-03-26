"Нафтогаз" заявил, что в Украине могут сорвать остаток отопительного сезона

"Нафтогаз" сообщил, что долги производителей тепловой энергии ставят под угрозу устойчивое прохождение отопительного сезона в населенных пунктах 15 регионов.

"56 предприятий теплоэнергетики не выполняют ни одного из требований для получения газа в пределах спецобязательств" – заявили представители национальной акционерной компании. Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Для предоставления газа в апреле производители тепловой энергии должны уплатить более 820 млн грн.

"Чтобы обезопасить своих клиентов и успешно отработать весь отопительный сезон, производители тепла должны выполнять обязательные условия поставки газа. "Нафтогаз" призывает теплопроизводителей, которые не соблюдают требования законодательства для получения газа на льготных условиях ПСО, привести свои расчеты до надлежащего уровня", – резюмировали в НАК.

Напомним, украинцы в январе получили обновленные платежки за коммуналку: цена на природный газ для населения была увеличена на 14%. После этого по стране прокатилась волна протестов против повышения тарифов.

Как сообщал OBOZREVATEL: