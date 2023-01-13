Куда обращаться, когда пропал свет: ДТЭК опубликовал контакты и дал советы
Украинцев в Киеве, а также Киевской, Днепропетровской, Одесской и Донецкой областях призывают обращаться в облэнерго, если во время стабилизационных отключений исчез свет, а причина не ясна. Также обращаться можно, если отключения не совпадают с графиком.
Об этом сообщили в ДТЭК. Там посоветовали сохранить контактные данные облэнерго в указанных регионах. Обращаться можно не в любой ситуации, а только если:
- нет информации об отключении и сроках возвращения энергоснабжения;
- нет вашего адреса в графике стабилизационных отключений;
- график отключений не совпадает с фактическими отключениями.
Телефоны ДТЭК и другие контакты
ДТЭК Киевские электросети, Киев:
- со стационарных телефонов – 0 800 50 1588, 044 202 1588
- с мобильных телефонов – 067 210 1588, 050 210 1588, 073 202 1588;
- чат-бот в Telegram – по ссылке;
- Facebook – по ссылке.
ДТЭК Киевские региональные электросети, Киевская область:
- со стационарных телефонов – 0 800 400 740, 044 459 07 40;
- с мобильных телефонов – 067 495 70 40, 099 495 70 40, 093 495 70 40;
- чат-бот в Telegram – по ссылке;
- Facebook – по ссылке.
ДТЭК Днепровские электросети:
- со стационарных телефонов – 0 800 301 497, 056 790 99 00;
- с мобильных телефонов – 067 790 99 00, 066 790 99 00, 063 790 99 00;
- чат-бот в Telegram – по ссылке;
- Facebook – по ссылке.
ДТЭК Донецкие электросети:
- со стационарных телефонов – 0 800 500 473, 0629 450 473;
- с мобильных телефонов – 096 450 0 473, 099 450 0 473, 093 450 0 473;
- чат-бот в Telegram – по ссылке;
- Facebook – по ссылке.
ДТЭК Одесские электросети:
- со стационарных телефонов – 0 800 409 090, 048 705 90 90;
- с мобильных телефонов – 068 750 90 90, 095 750 90 90, 073 750 90 90;
- чат-бот в Telegram – по ссылке;
- Facebook – по ссылке.
Советы не распространяются на периоды аварийных и экстренных отключений. В такое время прогнозировать сроки отключения в облэнерго не могут.
Как сообщал OBOZREVATEL, также украинцы в случае, если им отключают электроэнергию на длительное время либо не по графику, могут пожаловаться в контролирующие органы. Наказать оператора распределительной системы (облэнерго) может профильная Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
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