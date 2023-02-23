Каждый час без света оставалось 12 млн украинцев: Кудрицкий раскрыл подробности ракетных ударов РФ

Украина начала восстанавливать энергосистему быстрее, чем ее разрушают атаки России. Однако с конца октября 2022 года по начало февраля 2022 года каждый час без света оставались по 12 млн потребителей (как бытовых, так и промышленных).

Видео дня

Об этом рассказал глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью польскому изданию BiznesAlert. "Единственная причина – массированные ракетные и дроновые атаки россиян на энергосистему Украины. Пока дефицит в энергосистеме отсутствует. Почти у всех украинцев есть электроэнергия, где это технически возможно", – отметил Кудрицкий.

В целом Украина пережила уже 14 волн ракетных ударов и 17 крупномасштабных атак беспилотников. Всего в энергосистему было запущено более 1200 ракет и беспилотников, и более 200 из них поразили цель.

Он объяснил, что дефицит удалось устранить за счет запуска дополнительный мощностей генерации. В этом Украине сильно помогла поддержка партнеров, которая проводить ремонты максимально быстро.

"Мы восстанавливаем энергосистему быстрее, чем Россия способна ее разрушить. У нас не было другого выбора", – сказал глава "Укрэнерго". При этом, по его словам, в Украине за несколько месяцев заменили больше энергетического оборудования, чем суммарно за последние два-три года.

Основной целью является обеспечение безопасности энергосистемы. В будущем это позволит восстановить профицит электроэнергии. А это, в свою очередь, даст Украине возможность вновь поставлять электричество в Европу, а не покупать ток у соседей.

Как ранее писал OBOZREVATEL, ранее Украина получила новые грузы с энергетическим оборудованием из Германии весом более 59 тонн. Всего с июля 2022-го Германия прислала 43 груза для нужд энергетиков общим весом в 334 тонны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!