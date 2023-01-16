Как украинцам подать заявку на получение субсидии онлайн: инструкция

Украинцы могут подать заявление для оформления жилищной субсидии онлайн, не выходя из дома. Для этого нужно зайти в личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Для авторизации необходимо использовать квалифицированную электронную подпись (КЭП). Инструкцию публикует пресс-служба Пенсионного фонда в Telegram.

Как оформить субсидию онлайн?

нужно зайти на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины; необходимо авторизироваться для входа в личный кабинет с помощью КЭП – указываем название Аккредитованного центра сертификации ключей, который сгенерировал КЭП, выбираем файл ключа и вводим личный пароль; в личном кабинете следует выбрать раздел "Коммуникации по ПФУ" и нажать пункт "Заявление на жилищную субсидию или льготу"; перед формированием заявления нужно отсканировать копии документов, дать согласие на дистанционное информирование и нажать кнопку "Продолжить"; выбираем пункт "Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии"; далее следует заполнить соответствующие поля онлайн формы; добавляем сканированные копии документов, нажав кнопку "Добавить файл"; нажимаем кнопку "Сформировать заявление", размещенное в конце онлайн-формы. Автоматизированная система проверит полноту заполнения заявления и если ошибки не обнаружены, можно переходить к финальному шагу; накладываем цифровую подпись и отсылаем документы в ПФУ.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 января 2023 все субсидии и льготы на оплату услуг ЖКХ начали выплачивать исключительно в наличной денежной форме. В этой связи некоторым украинцам придется обратиться в уполномоченные органы с заявлениями.

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