Как правильно узнать, почему нет света: лично обращаться в облэнерго не нужно

Украинцы в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях могут обратиться к облэнерго, чтобы узнать причину отключения света и при необходимости подать аварийную заявку. Однако делать это нужно не лично, а через ОСМД, ЖСК или управляющую компанию (УК).

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Об этом заявили в энергокомпании ДТЭК. Там обнародовали инструкцию, как правильно обращаться в облэнерго. Она состоит из трех шагов:

1. Проверка на сайте

Нужно зайти на сайт облэнерго, ввести свой адрес и ознакомиться с информацией, которую покажет система. Если света в этот момент нет, а на сайте указано, что он есть, нужно перейти ко второму шагу.

2. Обращение к управляющим

Речь идет об ОСМД, ЖСК или УК. Они должны проверить внутридомовые сети на наличие неисправностей. Если поломки не будут обнаружены, следующий шаг должны предпринять уже именно управляющие.

3. Обращение к облэнерго

ОСМД, ЖСК или УК должны обратиться с аварийной заявкой к облэнерго. После ее регистрации энергетики обязаны провести проверку оборудования на своей стороне и отчитаться о результатах.

Куда еще можно жаловаться?

Жалобу на несправедливые отключения света можно подать в Нацкомиссию по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Делается это:

письменно – лично или через уполномоченное лицо по адресу: 03057, г. Киев, ул. Семьи Бродских, 19;

по телефону 044 204 70 27;

онлайн – по электронной почте: [email protected];

устно на личном приеме в НКРЭКУ.

При этом очень важно правильно оформить жалобу, иначе в ее рассмотрении могут отказать. В заявлении нужно указать свои ФИО и место жительства. Также требуется подробно изложить суть претензии или вопроса.

Письменное обращение должно быть подписано с указанием даты. В электронном письме нужно указать адрес или телефон для связи с заявителем. Электронная цифровая подпись не требуется.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее после многочисленных жалоб украинцев три облэнерго поймали на нарушениях графиков отключений света. На них наложены штрафы.

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