Три облэнерго поймали на нарушениях графиков отключений света: наложены штрафы

В Украине оштрафовали три облэнерго за несправедливые отключения света украинцам. Теперь "Винницаоблэнерго", "Черновцыоблэнерго" и "Волыньоблэнерго" должны заплатить по 85 тыс. грн.

Видео дня

Штрафы наложены за нарушения, которые имели место в ноябре и декабре 2022 года. Такое решение приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) на заседании 17 января.

В ходе проверки оказалось, что облэнерго в Винницкой, Черновицкой и Волынской областях допустили ряд нарушений при отключениях электроэнергии бытовым потребителям. В частности, они допустили:

неравномерное распределение потребителей по очередям отключений;

неправильно информировали людей об отключениях и включениях электроэнергии.

Кроме самих компаний, отдельные административные штрафы заплатят их руководители. Каждый из глав трех указанных облэнерго должен заплатить по 1700 грн.

Ревизии в облэнерго при этом не прекращаются. 10 января НКРЭКУ назначила проверки в таких компаниях:

"ДТЭК Киевские электросети" (г. Киев), в четвертый раз;

"ДТЭК Киевские региональные электросети" (Киевская область), в третий раз;

"ДТЭК Одесские электросети" (Одесская область), в третий раз;

"Полтаваоблэнерго" (Полтавская область), в третий раз;

"Хмельницкоблэнерго" (Хмельницкая область), в третий раз;

"Волыньоблэнерго" (Волынская область), второй раз;

"Прикарпатьеоблэнерго" (Ивано-Франковская область), первая проверка.

В Нацкомиссии неоднократно заявляли: к ним поступают массовые жалобы на неравномерное распределение потребителей в графиках отключений и отсутствие должных уведомлений от облэнерго. Только на первом этапе (21 декабря) комиссия выявила 193 нарушения, связанных с отключениями света.

Как составить жалобу на несправедливое отключение света

Нацкомиссия просит украинцев внимательно заполнять документы, иначе жалобу могут проигнорировать. В первую очередь нужно убедиться, что правильно указаны ваши Ф. И. О. и место жительства. Также следует не только четко изложить суть проблемы, но и высказать замечания и предложения.

Если жалоба подается в НКРЭКУ в письменном виде, ее нужно подписать с указанием даты. Если документ отправляется по сети, нужно указать адрес электронной почты, на который может быть отправлен ответ. Альтернативный вариант – сведения о других способах связи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "Укрэнерго" сообщили, что единственным условием для отмены аварийных отключений в Украине является прекращение российских атак на энергосистему. До того времени они отменены не будут.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!