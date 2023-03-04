Как не потерять субсидию из-за ошибки в декларации: украинцам рассказали, что делать

Украинцы могут потерять субсидию на оплату коммунальных услуг, если в ходе подачи заявления о ее продлении допустили серьезную ошибку в декларации о доходах семьи. Однако и в таком случае субсидиант может сохранить помощь от государства.

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Процедура довольно простая, но ее нужно совершить вовремя – в течение 30 дней с момента подачи документов. Что делать в таких случаях, рассказали в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

В первую очередь, нужно учитывать: об ошибке или неточности субсидианту обязаны сообщить. Если уполномоченные орган этого не сделал, ошибки нет. Сообщение может прийти в любой из следующих форм оповещения:

вызов на личное собеседование;

традиционная "бумажная" почта;

электронная почта;

сообщение в личном кабинете на портале ПФУ;

портал Дія.

Далее от субсидианта потребуется или подать новую декларацию, или дополнить ту, что уже была подана. Заново отчитаться о доходах придется, если ошибка была связана непосредственно с внесенными данными. А дополнения принимаются в случае пропуска какого-либо из обязательных полей декларации. Форма подачи исправленной декларации не имеет значения.

30-тидневный дедлайн для предоставления документа могут продлить – в случае, если субсидиант был болен и имеет больничный лист. Во всех других случаях по истечении этого срока субсидию отберут. О таком решение субсидианту сообщать отдельно, на уведомление дается три дня.

Но и отказ в предоставлении субсидии может быть не окончательным. Субсидианту должны выдать уведомление (бумажное или электронное), в котором указаны причины отказа, а также прописан порядок оспаривания такого решения.

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