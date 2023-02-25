У кого в результате верификации могут забрать субсидии: нарушители должны вернуть деньги в бюджет 

В Украине в результате верификации те получатели соцпомощи, у которых уже после выплат найдут нарушения, должны будут вернуть деньги в бюджет. Речь идет об украинцах, которые указали ложные данные в декларациях о доходах.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Если у субсидианта, например, изменилось семейное положение. В таком случае необходимо подать информацию в органы соцзащиты. Если же эти факты вскроются только во время верификации, сумму начисленной помощи обяжут вернуть в бюджет.

Кроме того, если субсидиант приобрел транспортное средство, потратил от 50 тыс. грн, получил новую высокооплачиваемую работу, наследство и т.п., он обязан сообщить об этом и подать новую декларацию. Если эти данные скрыть, чиновники могут узнать о них уже во время верификации. Тогда помощь не только заберут, но и заставят вернуть то, что было ошибочно выплачено.

Субсидии в Украине должны получать только те семьи, которые тратят на оплату коммуналку в пределах соцнормативов потребления более 20% своего совокупного бюджета. Часть украинцев получает львиную долю зарплат в конвертах, а при оформлении субсидии указывает только легальные доходы.

В рамках верификации обнаружить нелегальные доходы крайне сложно. Проверка позволяет сопоставлять данные из разных реестров (в том числе реестров недвижимости и т.д). В этот реестр могут попасть данные о том, что украинец приобрел объект недвижимости. Также рано или поздно органам соцзащиты станет известно о разводе, женитьбе, смерти члена семьи.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцы могут значительно сократить расходы на электроэнергию. Для этого нужно обратиться в "Укрпочту" и заменить старые лампы накаливания на энергоэффективные.

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