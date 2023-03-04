Украинцам готовят повышение тарифов на газ и электроэнергию: что известно

В Украине уже в 2023 году могут пересмотреть тарифы на газ и электроэнергию, которые были заморожены в 2022 году из-за начала полномасштабной войны. В правительстве уверяют, что пытаются максимально отсрочить повышение цен для населения. Однако долго тянуть, скорее всего, не получится.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Источники в Кабинете министров отмечают: конкретных механизмов повышения тарифов пока нет и такая задача не стоит, хотя есть "понимание того, что необходимо принимать решение".

"Конечно, будут повышаться тарифы. Тут вопрос скорее в том, после победы или во время войны... По моим ощущениям, как минимум до конца лета никто не будет пересматривать тарифы. Если бы сейчас была рыночная цена, кВт*час стоил бы больше 3 грн (нынешняя цена составляет 1,44 грн за кВт*час. – Ред.)", – рассказал собеседник в правительстве.

Эксперт в сфере ЖКХ Сергей Попенко считает, что речь может идти о повышении тарифа на "свет" до 2,5-3,5 грн/кВт*час, а на газ с 8 грн/куб. м до 12-14 грн/куб. м. Дело в том, что экономически обоснованные цены на коммуналку действительно значительно выше тех, что сейчас установлены в тарифах для населения.

Разницу между фактической стоимостью услуги и ее ценой для украинцев приходится компенсировать из госбюджета. Ситуация в электроэнергетике серьезно осложнилась из-за массовых атак России на инфраструктуру. И теперь государству, которое и так из-за войны живет в условиях жесткого дефицита бюджета, приходиться искать дополнительные средства на ремонты.

Ни в госбюджете, ни у частных энергокомпаний таких денег нет, поэтому и стоит вопрос повышения тарифов. Однако платежеспособность населения тоже упала, поэтому властям придется найти ответ на сложный вопрос.

Как минимум до конца отопительного сезона дискуссию о повышении тарифов поднимать не будут. А далее ситуация будет зависеть от целого ряда факторов, в том числе от того, как быстро закончится война и какой будет ситуация в экономике. Те украинцы, которые не смогут оплачивать коммуналку после роста тарифов, смогут воспользоваться субсидиями.

Как сообщал OBOZREVATEL, с ноября по декабрь 2022 года долг украинцев за услуги ЖКХ вырос на 2,2 млрд грн и составил 35,35 млрд грн. Больше всего граждане задолжали за отопление и горячую воду – 24,4 млрд грн.

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