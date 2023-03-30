Из украинцев "выбивают" долги за коммуналку через суды: вызывают тысячами

В 2022 году в Украине более четверти гражданских судебных дел – 26% – было открыто по взысканию долгов за оплату коммуналки. Это почти 52 тыс. дел. Как отмечают аналитики, эта категория споров является "абсолютным лидером среди судебных дел всех судов".

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Об этом сообщает Опендатабот. Отмечается, что среди лидеров также дела:

касаемо ссуд, кредитов, банковских вкладов – почти 28 тыс., 14%;

по взысканию алиментов – около 17 тыс., 8,4%.

"В гражданском топе первенство уверенно удерживают дела по взысканию долгов за оплату "коммуналки" – 52 тыс. за год. Эта категория споров является абсолютным лидером среди судебных дел всех судов", – говорится в сообщении.

Коммуналка подорожала

В то же время, стоимость услуг ЖКХ в Украине выросла. Так, по данным Госстата, в феврале-2023, по сравнению с февралем-2022, они подорожали на 5,2%. Больше всего – содержание и ремонт жилья, на 25,1%.

Также значительно подорожала уборка мусора – на 14,3%. Водоснабжение выросло в цене на 1,6%. А кроме того:

услуги по управлению многоквартирными домами – на 1,4%;

канализация – на 1,2%;

горячая вода, отопление – на 0,2%.

Украинцы накапливают долги за коммуналку

В то же время, по словам нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка, с ноября по декабрь 2022 года долг украинцев за услуги ЖКХ вырос на 2,2 млрд грн и составил 35,35 млрд грн. Больше всего граждане задолжали за отопление и горячую воду – 24,4 млрд грн. На втором месте по размеру задолженности – водоснабжение. За него украинцы задолжали 7,4 млрд грн. Далее идут:

управление многоквартирным домом – 2,21 млрд грн (по репрезентативной выборке крупнейших компаний по управлению многоквартирными домами);

вывоз мусора – 1,28 млрд грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцев с апреля ждут новые тарифы на воду: повышение пройдет в два этапа. В результате в среднем семья будет платить за водоснабжение на 30-70 грн в месяц больше. При этом решение о росте цен на электроэнергию отсрочили: до 1 мая повышать ее стоимость не будут. О том, как и для кого повысят цены, читайте в материале.

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