Цифры в платежках увеличились: как в Украине подорожала коммуналка
В Украине выросла стоимость услуг ЖКХ. Так, в феврале-2023, по сравнению с февреалем-2022, они подорожали на 5,2%. Больше всего – содержание и ремонт жилья, на 25,1%.
Об этом сообщает Госстат. Отмечается: также значительно подорожала уборка мусора – на 14,3%.
Водоснабжение выросло в цене на 1,6%. А кроме того:
- услуги по управлению многоквартирными домами – на 1,4%;
- канализация – на 1,2%;
- горячая вода, отопление – на 0,2%.
Стоимость электроэнергии же не изменилась. А вот природный газ вообще подешевел – на 0,4%.
За месяц же (февраль к январю) расценки изменились не столь значительно. Так, общее подорожание составило всего 0,1%. В частности:
- содержание и ремонт жилья подорожало на 1,1%;
- водоснабжение – на 1,6%;
- уборка мусора – на 0,5%;
- канализация – на 1,2%;
- услуги по управлению многоквартирными домами – на 0,4%.
Ряд услуг же остался в прежней стоимость. Это:
- электроэнергия;
- природный газ;
- горячая вода, отопление.
Украинцам пересчитают тарифы
В то же время Нацкомиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) намерена повысить для украинцев тариф на воду. Для некоторых водоканалов подорожание составит около 20-30%. При этом рост состоится двумя этапами – с апреля и с июля 2023-го.
Кроме того, готовится и повышение тарифов на электричество. Озвучить новые планы могут уже в апреле. При этом Кабмин должен принять специальное постановление.
Как рассказал советник премьер-министра Украины Юрий Бойко 24 каналу, в каком именно виде будет проходить повышение, пока не известно. В то же время Бойко выразил убеждение, что нынешняя система тарифов, когда те, кто потребляет меньше 250 киловатт-часов в месяц, платит 1,44 грн за 1 киловатт-час, а кто потребляет больше – 1,68 грн, является неправильной.
"Определять состояние потребителей по объему потребления некорректно. Ведь "первые 250 киловатт-часов ничем с точки зрения стоимости не отличаются от последующих", – объяснил он. Рыночная стоимость тока составляет 2,5-3,5 грн за кВт*ч, тогда как большинство украинцев платят 1,44 грн за кВт*ч.
Таким образом, если сейчас вы используете 250 кВт*ч, то ежемесячно нужно платить за ток 360 грн (при потреблении 251 кВт*ч – уже 421,6 грн). Если же стоимость электроэнергии увеличат в два раза, то при потреблении 250 кВт*ч придется платить уже 720 грн.
Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцы платят за газ по разным тарифам. Большинство пользуется услугами "Нафтогаза", однако есть и несколько коммерческих поставщиков голубого топлива.
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