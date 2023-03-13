Цифры в платежках увеличились: как в Украине подорожала коммуналка

В Украине выросла стоимость услуг ЖКХ. Так, в феврале-2023, по сравнению с февреалем-2022, они подорожали на 5,2%. Больше всего – содержание и ремонт жилья, на 25,1%.

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Об этом сообщает Госстат. Отмечается: также значительно подорожала уборка мусора – на 14,3%.

Водоснабжение выросло в цене на 1,6%. А кроме того:

услуги по управлению многоквартирными домами – на 1,4%;

канализация – на 1,2%;

горячая вода, отопление – на 0,2%.

Стоимость электроэнергии же не изменилась. А вот природный газ вообще подешевел – на 0,4%.

За месяц же (февраль к январю) расценки изменились не столь значительно. Так, общее подорожание составило всего 0,1%. В частности:

содержание и ремонт жилья подорожало на 1,1%;

водоснабжение – на 1,6%;

уборка мусора – на 0,5%;

канализация – на 1,2%;

услуги по управлению многоквартирными домами – на 0,4%.

Ряд услуг же остался в прежней стоимость. Это:

электроэнергия;

природный газ;

горячая вода, отопление.

Украинцам пересчитают тарифы

В то же время Нацкомиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) намерена повысить для украинцев тариф на воду. Для некоторых водоканалов подорожание составит около 20-30%. При этом рост состоится двумя этапами – с апреля и с июля 2023-го.

Кроме того, готовится и повышение тарифов на электричество. Озвучить новые планы могут уже в апреле. При этом Кабмин должен принять специальное постановление.

Как рассказал советник премьер-министра Украины Юрий Бойко 24 каналу, в каком именно виде будет проходить повышение, пока не известно. В то же время Бойко выразил убеждение, что нынешняя система тарифов, когда те, кто потребляет меньше 250 киловатт-часов в месяц, платит 1,44 грн за 1 киловатт-час, а кто потребляет больше – 1,68 грн, является неправильной.

"Определять состояние потребителей по объему потребления некорректно. Ведь "первые 250 киловатт-часов ничем с точки зрения стоимости не отличаются от последующих", – объяснил он. Рыночная стоимость тока составляет 2,5-3,5 грн за кВт*ч, тогда как большинство украинцев платят 1,44 грн за кВт*ч.

Таким образом, если сейчас вы используете 250 кВт*ч, то ежемесячно нужно платить за ток 360 грн (при потреблении 251 кВт*ч – уже 421,6 грн). Если же стоимость электроэнергии увеличат в два раза, то при потреблении 250 кВт*ч придется платить уже 720 грн.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцы платят за газ по разным тарифам. Большинство пользуется услугами "Нафтогаза", однако есть и несколько коммерческих поставщиков голубого топлива.

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