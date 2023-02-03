Где в Украине ввели экстренные отключения и какие графики действуют 3 февраля

В Украине 3 февраля улучшилась ситуация с отключением электроэнергии в Киевской, Днепропетровской областях и в Киеве. К примеру, "Укрэнерго" установили лимит потребления тока днем в размере 784 МВт для Киевщины (еще несколько недель назад объем был почти на 100 МВт меньше). После обстрела 26 января все еще не удалось восстановить энергосистему Одесской области, там продолжаются экстренные графики отключения.

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"Электроэнергия будет подаваться дважды в сутки по четыре часа (итого — 8 часов). В другие часы суток следует готовиться к отключениям", – отмечают во "Львовоблэнерго". В Запорожской области отключения электроэнергии начались в 8 часов утра. Они происходят в три очереди (по четыре часа каждая).

В Житомирской области действует график 6 на 6. При этом после 6 часов с током в течение следующих 6 часов наступает период вероятных отключений.

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий отметил, что сократить объем дефицита на 40-50% можно в случае, если Украине удастся договориться с ЕС об увеличении расчета лимита импорта. Если закупать больше тока из Евросоюза, это может значительно сократить продолжительность графиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук ранее отметил, что завершение отопительного сезона в Украине, вероятнее всего, не приведет к улучшению ситуации с электроэнергией. Причина – ожидаемые весной плановые ремонтные работы, которые сейчас временно не проводятся.

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