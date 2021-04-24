Газ в Украине летом будет в два раза дороже, чем в прошлом году – НБУ

В Украине летом стоимость газа будет в два раза превышать ценовые минимумы прошлого года. По итогам 2021-го тарифы будут близкими к прошлогодним благодаря постепенному снижению цены голубого топлива на европейских газовых хабах в течение года и усилению конкуренции на внутреннем рынке.

Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ, который опубликован на официальном сайте ведомства. "Рост административных цен связан прежде всего с подорожанием энергоносителей. Ожидается, что летом стоимость природного газа более чем вдвое будет превышать ценовые минимумы прошлого лета. Следовательно вклад газа сформирует более трети годовой административной инфляции во II квартале", – говорится в отчете.

Тарифы на отопление и горячее водоснабжение будут повышаться, поскольку они не корректировались в 2020 году, несмотря на подорожание газа и рост расходов на оплату труда.

"Увеличение заработных плат в сфере ЖКХ (в том числе засчет повышения минимальной заработной платы), и других производственных расходов приведет к дальнейшему удорожанию отдельных коммунальных услуг", – указано в документе.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине с первого апреля 2021-го поставщики газа могут устанавливать любые цены на голубое топливо без ограничения Кабмина. В результате несколько компаний приняли решение поднять тариф с 6,99 до 8,25-8,85 грн за куб.