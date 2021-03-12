Газ через несколько недель начнут продавать украинцам по рыночным тарифам – 'Нафтогаз'

В Украине тарифы на газ с 1 апреля станут рыночными. Фиксированную цену в 6,99 грн отменят, поставщики при этом будут предлагать разные тарифы.

Об этом на своем официальном сайте сообщила национальная компания "Нафтогаз". "Уже с апреля цена на газ будет формироваться на рыночных принципах и ценовые предложения поставщиков, учитывая полугодовой опыт работы свободного рынка газа, будут значительно отличаться", – отмечают в компании.

С 1 февраля 2021 на период действия карантина, но не дольше чем до 31 марта 2021-го максимальная цена на газ не может быть выше 6,99 грн/куб.м.

Все поставщики обязаны в срок до 25 апреля сообщить бытовым потребителям цену на газ, которая будет действовать в течение года, и опубликовать ее на своих сайтах. В то же время поставщики природного газа смогут предлагать другие варианты (месячные, квартальные тарифы).

"Вышеупомянутые изменения будут способствовать защите прав бытовых потребителей в части стабилизации цен на природный газ в условиях открытия рынка природного газа и развития конкуренции на нем", – уверены в НКРЭКУ.

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