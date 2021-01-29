Долги повесят на всех, а тарифы повысят в апреле: чем украинцы заплатят за 'стабильные' цены на тепло

Кабинет министров, Офис президента, "Нафтогаз" и Ассоциация городов подпишут меморандум (не имеет юридической силы), в котором укажут обязательство местной власти не повышать тарифы на тепло и горячую воду. Учитывая, что газ для предприятий, который поставляют эти коммунальные услуги, будут продавать по рыночным ценам, они накопят огромные долги.

На эти долги "Нафтогаз" не будет насчитывать пеню, а после их обещают погасить за счет всех налогоплательщиков (потратят бюджетные средства). Уже в апреле 2021-го предприятиям обещают дать возможность повысить тарифы.

Об этом говорится в публикации издания "Страна", которое опубликовало проект меморандума. В документе среди прочего говорится:

газ для поставщиков тепла и горячей воды будет дорожать, но при этом тарифы на отопление и горячую воду они повышать не будут;

из-за разницы в тарифах они влезут в долги, погашать их можно будет до 30 сентября 2021 года;

"Нафтогаз" не будет начислять поставщикам тепла и горячей воды штрафы и пени;

за сдерживание тарифов придется заплатить всем украинцам: на это потратят деньги из государственного и местного бюджета;

после 1 апреля тарифы разрешат снова повысить.

Дело в том, что поставщики отопления и газа (чаще всего предприятия, которые принадлежат местной власти) тратят до 80% своих средств на газ. И если населению решили продавать голубое топливо по фиксированной цене не выше 6,99 грн, то для коммунальных предприятий оставили рыночный цены.

Все будут работать в убыток до конца отопительного сезона, накапливать долги перед "Нафтогазом", а потом их обещают погасить за счет государственного (70% суммы) и местного (30% суммы) бюджетов.

"Есть идеи, чтобы вообще все затраты по газу повесить на местные власти, то есть, чтобы госбюджет совсем ничего не компенсировал. А сама тема с меморандумом, якобы, поднималась под голосование в Раде за Витренко, чтобы создать видимость решения тарифной проблемы. А так как Витренко прокатили, то и договариваться уже нет смысла. Если все так и будет, многие города вообще останутся без отопления, ведь платить нечем", – говорит источник издания.

Разбираться с долгами будут до 1 июля 2021 года специальная комиссия. Дальше должны разработать механизм взыскания долгов и определить, как в бюджете найти дополнительные средства на погашение долгов.

"В меморандуме сказано, что Офис президента берется до 1 апреля обеспечить реализацию закона от 3 декабря 2020 года №1060, того самого, что упрощает переход на новые договора по коммуналке (и открывает тарифный ящик Пандоры – так как сразу же можно будет применять новые, повышенные тарифы на отопление и горячую воду)", – пишет издание.

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