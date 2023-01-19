Быстрого восстановления не будет: когда в Украине станут реже отключать свет

Ситуация с энергоснабжением в Украине улучшится не раньше середины февраля. После последней массированной атаки РФ в стране возник острый дефицит электроэнергии, т.к. были повреждены угольные электростанции.

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Об этом рассказал на брифинге директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. По его словам атаке подверглись 9 энергоблоков ТЭС, а также трансформаторные подстанции "Укрэнерго".

"Сейчас продолжается восстановление этих объектов. Но когда мы говорим о генерации, то здесь очень быстрое восстановление невозможно. Речь идет о неделях. Я думаю, первые результаты восстановления этих энергоблоков мы ощутим где-то в середине февраля, на второй-третьей неделе февраля", – спрогнозировал Харченко.

Он уточнил, что это не первая атака на объекты генерации. Практически все электростанции получали повреждения и до этой атаки.

"Самая сложная ситуация – Киев и прифронтовые районы. Безусловно, Херсон, часть Харьковщины в очень сложной ситуации. Также довольно сложная ситуация на Одесщине. Это наиболее пораженные и дефицитные районы", – рассказал Харченко.

По его словам, в этих регионах в ближайшие 2-3 недели ситуация существенно не улучшиться. Далее она будет зависеть от результатов следующих атак РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 января по всей Украине продолжают отключать свет – в частности, в экстренном порядке. Тем не менее, некоторые регионы вернулись к отключениям по графикам.

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