Сколько понадобится времени на восстановление энергосистемы Украины: названы сроки

Страна-агрессор Россия настолько сильно разрушила энергетическую систему нашей страны, что на ее восстановление нужно несколько лет. И это при некоторых условиях.

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По словам директора Центра исследования энергетики Александр Харченко в эфире телемарафона "Єдині новини", минимально необходимый срок – несколько месяцев. А вот полное восстановление потребует от года до полутора лет.

"Даже если оставить за скобками атаки, то отключения и стабилизационные графики никуда не денутся еще пару месяцев. Это минимум. Это самый короткий срок, который нужен, чтобы восстановить энергосистему до состояния живой: такой, которая может нормально обеспечить потребителей электричеством", – сказал Харченко.

Он отметил, что на сегодняшний день дефицит в энергосистеме осложняется с каждым градусом холода.

"Каждый градус холода добавляет дополнительную нагрузку, что требует привлечения новых объектов генерации", – сказал он.

Также Харченко подчеркнул, что полное восстановление займет год-полтора.

Как сообщал OBOZREVATEL, атаки на украинскую энергосистему осуществляются российскими военными при активном участии российских энергетиков. До февраля 2022 года энергосеть Украины была объединена с энергосистемами России и Беларуси, поэтому российские инженеры знали ее, "как свои пять пальцев".

Недавно в YASNO назвали два сценария развития ситуации и предупредили, что украинцам следует понимать и готовиться к тому, что жить в режиме отключений, вероятнее всего, придется по меньшей мере до конца марта.

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