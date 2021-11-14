Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда не может принять другого иного законного решения, чем отклонить иск ЦПК по делу "Роттердам+". Об этом прямым текстом сказал председатель этой общественной организации, титульный борец с коррупцией Виталий Шабунин.

Столь откровенному признанию видного антикоррупционера предшествовал отказ настоящего заявителя по делу "Роттердам+" Виктора Чумака.

Чумак, по его собственному утверждению, устал подыгрывать ферросплавным заводам в их стремлении вернуть в общественно-политическую жизнь дело "Роттердам+", а вместе с этим и преференции по покупке электричества.

Общественная организация Шабунина под названием "Центр противодействия коррупции" никогда и не имела процессуального статуса в этом деле. Ее участие в нем ограничивалось созданием массовки адвокатам "потерпевших" заводов и при случае само-пиаром.

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А раз ЦПК заявителем не был, что уже не раз подтверждал Высший антикоррупционный суд, а настоящий заявитель Чумак свою жалобу отозвал – соответственно в деле больше заявителей не осталось.

Наверное, впервые приходится соглашаться с как нельзя точными словами антикоррупционера Шабунина – Апелляционная палата ВАКС, согласно закону, должна отклонить жалобу ЦПК.

Что же касается так называемых потерпевших, которые, во-первых, весьма сомнительным образом обрели этот статус, то их доводы были тщательно изучены судом первой инстанции, но они не склонили суд к возобновлению расследования. К примеру, сами убытки потерпевших вызывают большое сомнение, так как их доходы после внедрения формулы увеличились. Вероятно, колебания в цене на электроэнергию указанные потребители закладывают в цену продукции и, соответственно, убытков от формулы не несут.

Я напомню, что слушание дела о законности решения прокурора САП Дениса Демкива от 20 мая 2021 года длилось больше 4 месяцев. Вопреки систематическим попыткам блокировать и затягивать дело – чего стоят сразу три заявления об отводе следственной судьи – суд провел 16 заседаний и изучил все 27 томов дела.

В ходе этих слушаний все стороны имели равные и неограниченные возможности огласить свои аргументы и предоставить все необходимые документы в подтверждение своих доводов. Это к слову могли сделать и представители ЦПК - хотя еще раз – они никогда не имели процессуального статуса заявителей по этому делу.

Конечно же я не могу не вспомнить о достаточно тревожных заявлениях функционеров Совета национальной безопасности и обороны. Я не политик и не эксперт с политологии, чтобы давать оценку подобным заявлениям, но в юридической плоскости – это очевидное давление на судебную ветвь власти.

Это недопустимое заявление в правом государстве, которое не может расцениваться иначе, чем незаконное вмешательство в работу независимой судебной системы.