Члены НКРЭКУ подняли себе зарплаты на фоне кризиса и рекордных долгов, – нардеп

Члены НКРЭКУ в 2020 году подняли себе зарплату в 2 раза до в среднем 2 млн гривен в год.

Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко.

Посмотрите, что происходит: Бабий – член комиссии (задекларировала зарплату) 1,8 млн грн в год, Кайдаш – член комиссии – 2,5 млн грн в год., Кривенко – 2,5 млн., Магда – 1,8 млн . Берем юридический департамент, председатель – 1,8 млн грн в год. Департамент лицензионного контроля – 1,5 млн. грн. в год. Ну это такой цинизм, понимаете. И просто, о какой морали этих людей может вообще в этой ситуации в стране, воюющей, которая получает маленькие пенсии, о какой морали и профессионализм может идти речь? ", - заявил Кучеренко в эфире телеканала" Украина24 ".

Он отметил, что решение о двукратном повышении зарплаты комиссия приняла самостоятельно. Эти расходы заложены в тарифы на электроэнергию, газ, тепло, воду и вывоз мусора.

"Они сами приняли такое решение. Я, если честно, уже три дня в шоке, я вот изучаю, я хочу чтобы все украинцы поняли – Национальная комиссия, так называемый тарифный регулятор удерживается за счет нашего с вами платы за электроэнергию, за газ, за коммуналку, то есть в тарифах сидит их содержания ", - добавил Кучеренко.

По словам нардепа, особый цинизм в том, что действия комиссии в 2020 году привели к рекордным убыткам государственных энергокомпаний, возникновению 81 млрд гривен боров и полного коллапса на энергетическом рынке.