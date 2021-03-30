Члени НКРЕКП підняли собі зарплати на фоні кризи та рекордних боргів, – нардеп

Члени НКРЕКП в 2020 році підняли собі заробітну плату в 2 рази до в середньому 2 млн гривень на рік.

Про це повідомив перший заступник голови комітету Верховної ради з питань енергетики Олексій Кучеренко.

Подивіться, що відбувається: Бабій – член комісії (задекларувала зарплату) 1,8 млн грн за рік, Кайдаш – член комісії – 2,5 млн. грн за рік., Кривенко – 2,5 млн., Магда – 1,8 млн. Беремо юридичний департамент, голова – 1,8 млн. грн за рік. Департамент ліцензійного контролю – 1,5 млн. грн за рік. Ну це такий цинізм, розумієте. І просто, про яку мораль цих людей може взагалі в цій ситуації у країні, яка воює, яка отримує маленькі пенсії, про яку мораль і професіоналізм може йти мова?", - заявив Кучеренко в ефірі телеканалу "Україна24".

Він наголосив, що рішення про двократне підвищення зарплати комісія прийняла самостійно. Ці витрати закладені в тарифи на електроенергію, газ, тепло, воду і вивезення сміття.

"Вони самі прийняли таке рішення. Я, якщо відверто, вже три дні в шоці, бо я от вивчаю, я хочу щоб всі українці зрозуміли – Національна комісія, так званий тарифний регулятор утримується за рахунок нашої з вами плати за електроенергію, за газ, за комуналку, тобто в тарифах сидить їх утримання", - додав Кучеренко.

За словами нардепа, особливий цинізм в тому, що дії комісії в 2020 році призвели до рекордних збитків державних енергокомпаній, виникненню 81 млрд гривень борів і повному колапсу на енергетичному ринку.