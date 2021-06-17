Идея создания единого органа, который бы занимался финансовыми преступлениями, не первое десятилетие существует в украинском политикуме. Еще во времена позднего Кучмы планировали создать нечто подобное, что помогло бы бизнесу в украинских реалиях.

После избрания президентом Владимира Зеленского надежда на создание единой структуры загорелась снова. Ведь одним из краеугольных тезисов предвыборной программы кандидата в президенты Зеленского было облегчение ведения бизнеса. В том числе, из-за ликвидации структур, системно, годами "наезжавших" и "доивших" украинских предпринимателей, — как, например было с Торгово-промышленной палатой в 2016-2017 годах: когда СБУ, налоговая милиция и Национальная полиция ходили к нам с проверками друг за другом, как на работу.

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Общий подход – вполне грамотный: одна структура, которая будет расследовать финансовые преступления, вместо трех. И вот сейчас этот процесс вышел на финишную прямую: соответствующий законопроект 3959−1, скорее всего, будет рассматриваться на ближайшей сессии.

Вокруг этой темы было много дискуссий и обсуждений. И декларировалось, что новая структура будет иметь другую философию — меньше карательных функций, больше аналитических. Это абсолютно правильный, европейский подход.

Но есть ряд позиций, которые тревожат бизнес.

Действительно ли это будет аналитическая структура, как было задумано? Потому вероятность того, что будет построен новый монстр, который будет иметь еще более широкие карательные возможности и функции, является достаточно высокой. Более того, создание такой структуры сопровождается расширением уголовной ответственности бизнеса — за уклонение от уплаты налогов, сборов и платежей, предусматривает возможность подачи в суд о возмещении за представление ложных сведений. К сожалению, это первый тревожный звоночек, который ставит под сомнение весь замысел.

Нечеткое выписывание функций Бюро экономической безопасности и отсутствие однозначных критериев работников. Вполне понятно, что те структуры, которые сегодня работают, добровольно свои полномочия слагать не захотят. И кадры, которые работали в этих структурах, — а это не одна тысяча людей по всей Украине, — будут пытаться пройти в новую структуру, с теми же подходами и карательными методами, которые они внедряли последние десятилетия.

Большой вопрос есть к системе досудебного расследования, которая всегда вызывала больше всего проблем среди бизнеса. Потому что часто досудебное расследование использовалось как возможность давить на бизнес, создавать ему невыносимые условия, чтобы потом сделать "заманчивое предложение" для решения вопроса. По сути, это был источник коррупции в правоохранительных органах и дополнительная возможность давить на бизнес.

Для того, чтобы убрать эти "капли дегтя в бочке меда", Украинский Совет Бизнеса подготовил предложения по конкретным статьям и направил их председателю парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денису Монастырскому. В обращении говорится, что некоторые статьи законопроекта, в частности, относительно установления уголовной ответственности за мошенничество с НДС, повышают риски нарушения прав добросовестных налогоплательщиков, вносят существенный дисбаланс во взаимоотношениях между государством и бизнесом.

Кроме того, беспокойство УРБ вызывает и возможность других правоохранительных органов расследовать преступления, подследственные БЭБ. Потому что есть опасения, что таким образом сохранятся все риски вмешательства в работу бизнеса из-за расследования других преступлений в сфере хозяйствования, неподследственные Бюро. В конце концов, сама суть идеи создания БЭБ — сделать его единственным правоохранительным органом, который должен противодействовать экономическим преступлениям. По нашему мнению, в законопроекте должно быть закреплено исключительное право детективов Бюро осуществлять досудебное расследование уголовных правонарушений, отнесенных к его подследственности.

Также целесообразно дополнить нормы Уголовно-процессуального кодекса Украины положениями, которые бы обязывали прокуроров определять подследственность с учетом приоритетности Бюро в случае внесения сведений о преступлениях в ЕРДР.

Кроме того, необходимо изменить систему досудебного расследования и внедрить в него риск-ориентированный подход. В частности, имплементировать систему управления рисками в уголовный процес, ввести механизм оценки рисков относительно открытия или закрытия уголовных производств и подходов к определению приоритетности расследования уголовных производств и тому подобное.

Мы считаем, что только при условии внесения этих изменений в законопроект Бюро экономической безопасности будет выполнять те функции, которые закладывались в него с самого начала. В противном случае мы будем иметь традиционную украинскую действительность: хотели как лучше, а получилось как всегда. И вместо улучшения и создания благоприятных условий для украинских предпринимателей мы можем получить очередного супер-монстра, который сделает жизнь бизнеса невыносимой.

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