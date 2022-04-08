Более 9 миллионов гривен клиенты Альфа-Банка Украина инвестировали в военные ОВГЗ в сутки

Клиенты Альфа-Банка Украина за первые сутки после запуска нового функционала приобрели военные ОВГЗ на сумму более 9 млн. грн. Облигации доступны для покупки в цифровом банке Sense SuperApp в разделе "Инвестиции". Всего было заключено 358 сделок и продано более 8912 облигаций. Большинство клиентов приобрели до 10 облигаций, на сумму до 10 тыс грн.

Весь процесс, включая получение КЭП (квалифицированной электронной подписи), проходит онлайн и занимает до 5 минут. Операции с облигациями в Sense SuperApp осуществляются без комиссии.

Денежные средства от продажи ОВГЗ поступают на счета Министерства финансов Украины для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины и бесперебойного обеспечения финансовых потребностей государства в условиях военного положения.

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Напомним, Альфа-Банк Украина с первых дней предоставил своим клиентам возможность поддержать страну в ее борьбе с российской агрессией, путем приобретения военных ОВГЗ. Ранее этот процесс нуждался в привлечении менеджера банка. В настоящее время он полностью автоматизирован и доступен в цифровом банке Sense SuperApp для гривневых облигаций. Для покупки валютных ОВГЗ необходимо обратиться в банк, отправив письмо [email protected]

Параметры ОВГЗ, доступные в Sense SuperApp:

* валюта облигаций - гривна

* дата погашения – 02.11.2022, 21.06.2023 (все новые выпуски облигаций также будут добавляться в Sense SuperApp)

* доходность - 10-11% годовых

* стоимость одной облигации - около 1000 грн (котировки ежедневно меняются)

* тип облигаций - купонные и дисконтные

* минимальный лот - от 1 шт

* приобретение и хранение ОВГЗ без комиссии

* срок поставки ценных бумаг на счет клиента в депозитарном учреждении до 3-х дней

* хранятся в бездокументарной форме в депозитарии НБУ через депозитарное учреждение Альфа-Банка Украина

* погашение происходит полностью автоматически – в день погашения деньги зачисляются на счет клиента

Для того чтобы приобрести военные облигации необходимо:

• быть пользователем Sense SuperApp;

• иметь карту или текущий гривневый счет в Альфа-Банке Украина;

• быть гражданином (резидентом) Украины от 18 лет.

Информация о количестве заключенных сделок и проданных облигациях в сутки не является показателем будущих периодов