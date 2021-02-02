Биткоину предрекли новый скачок: сколько можно заработать, начав инвестировать сейчас

Биткоин в феврале может вернуться к тенденции роста. Аналитики прогнозируют, что первый скачок произойдет на уровне 35 300 долларов за монету.

Новый месяц главная криптовалюта открыла на отметке 32 400 долларов. Таким образом, инвестировав 10 000 долларов сегодня, в ближайшее время на ожидаемых скачках курса можно заработать около 900 долларов, подсчитал OBOZREVATEL.

Однако лучшим временем для инвестиций была весна прошлого года. К примеру, в марте за эту сумму можно было приобрести 2,38 биткоина (курс был на уровне 4 200 долларов за биткоин).

При продаже мартовской криптовалюты в феврале с инвестиции в 10 000 можно было бы получить уже 81 100 долларов. Таким образом, активы можно было приумножить более чем в 8 раз.

Старший аналитик компании Hamilton Алекс Шустер отмечает, что на стоимость биткоина повлияет решение Федеральной резервной системы США оставить основную процентную ставку без изменений. Без обещаний помощи экономике основные фондовые индексы США попали под распродажи.

"Кроме того, публикация сезона отчетности США не вселяет оптимизм покупателям акций. В такой период инвесторы могут выбрать альтернативный вариант – криптовалюту. Приоритет биткоина среди прочих неоспорим. То есть как фактор влияния на биткоин лидером становится монетарная политика США и корпоративная отчетность технологических гигантов", – отметил Шустер.

При этом эксперт предупредил, что на текущий момент институционального спроса недостаточно для сдерживания биткоина выше уровня 30 000 долларов за монету. Ожидается, что после преодоления отметки 35 300 начнется откат курса вниз.

"Однако в долгосрочной перспективе первая криптовалюта все еще привлекательная для приобретения", – резюмировал Шустер.

НБУ до сих пор не определился со статусом криптовалют. Фактически украинцы, которые покупают биткоин, добровольно отдают свои деньги. Гарантий, ответственности, возможности вернуть средства, нет. С операций не платят налоги, они фактически нигде не отображаются.

Официально регулятор не признает криптовалюты даже в качестве "денежного суррогата". При этом биткоином советуют не пользоваться из-за высоких рисков кражи.

Справка:

Криптовалюта – виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинством стран мира.

Биткоин – самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

Как сообщал OBOZREVATEL:

Новая волна роста курса валюты началась в декабре, когда за несколько недель биткоин подорожал на 40%. По итогам 2020 года курс вырос на 240%.