Биткоин может взлететь до 1 млн долларов: аналитики в США озвучили прогноз

Биткоин в долгосрочной перспективе может подорожать до 1 млн долларов.

При этом уже к концу этого десятилетия ожидается, что курс криптовалюты достигнет 500 тысяч долларов. Об этом сообщил соучредитель и партнер Morgan Creek Digital Assets Энтони Помплиано, передает Investing.

Однако важнейшим условием для роста являются сроки восстановления мировой экономики после рецессии, вызванной эпидемией коронавируса.

В частности, существует серьезный риск того, что выход экономики мира из кризиса приведет к тому, что розничные потоки в биткоин, как одно из самых надежных убежищ, иссякнут. Это может остановить дальнейший рост криптовалюты.

Новая волна роста курса валюты началась в декабре, когда за несколько недель биткоин подорожал на 40%. По итогам 2020 года курс вырос на 240%.

НБУ до сих пор не определился со статусом криптовалют. Фактически украинцы, которые покупают их, добровольно отдают свои деньги. Гарантий, ответственности, возможности вернуть средства, нет.

С операций не платят налоги, они фактически нигде не отображаются. Официально регулятор не признает криптовалюты даже в качестве "денежного суррогата".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Аналитики отмечали, что сейчас происходит всплеск интереса к криптовалютам, что толкает их котировки вверх. Подорожание биткоина обусловлено надеждами на становление криптовалют общепринятым средством платежа в будущем. Эксперты прогнозируют, что монета будет расти и дальше.