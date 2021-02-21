Биткоин может взлететь до 1 млн долларов: аналитики в США озвучили прогноз
Биткоин в долгосрочной перспективе может подорожать до 1 млн долларов.
При этом уже к концу этого десятилетия ожидается, что курс криптовалюты достигнет 500 тысяч долларов. Об этом сообщил соучредитель и партнер Morgan Creek Digital Assets Энтони Помплиано, передает Investing.
Однако важнейшим условием для роста являются сроки восстановления мировой экономики после рецессии, вызванной эпидемией коронавируса.
В частности, существует серьезный риск того, что выход экономики мира из кризиса приведет к тому, что розничные потоки в биткоин, как одно из самых надежных убежищ, иссякнут. Это может остановить дальнейший рост криптовалюты.
Новая волна роста курса валюты началась в декабре, когда за несколько недель биткоин подорожал на 40%. По итогам 2020 года курс вырос на 240%.
НБУ до сих пор не определился со статусом криптовалют. Фактически украинцы, которые покупают их, добровольно отдают свои деньги. Гарантий, ответственности, возможности вернуть средства, нет.
С операций не платят налоги, они фактически нигде не отображаются. Официально регулятор не признает криптовалюты даже в качестве "денежного суррогата".
Как сообщал OBOZREVATEL:
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