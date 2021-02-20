Байден может ввести новые санкции против 'Северного потока-2'

Администрация американского президента Джо Байдена готовит новый раунд ограничительных мер против газопровода "Северный поток-2". В частности, США введут дополнительные санкции против трубоукладчика "Фортуна".

В черный список также попал владелец российского судна "КВТ-РУС". Об этом сообщает Bloomberg.

При этом в отчет Госдепартамента не попали немецкие или другие европейские компании, помогающие в строительстве трубопровода.

В то же время представители американских властей заявили об освобождении от санкций ряда организаций, которые прекращают работу над "Северным потоком-2".

Эксперты считают, что такое решение США подтверждает намерение Байдена не бросать вызов Германии, которая поддерживает строительство газопровода. Однако администрация нового президента также выступает против "Северного потока-2", называя его плохой сделкой для энергетической безопасности Европы.

Что известно о российском газопроводе

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они взяли на себя обязательства профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.

Украина, Польша, страны Балтии и США критикуют СП-2. По их мнению, ЕС может попасть в зависимость от российского газа. Украина также не хочет потерять роль транзитера газа. В этом случае она лишится 3 млрд ежегодного дохода. Берлин обещает гарантировать транзит через Украину даже после строительства газопровода.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Санкции США являются главным препятствием для завершения строительства "Северного потока-2". С 20 октября они касаются страховых и сертифицированных компаний, которые работают с судами. Без сертификации и страхования достроить и запустить газопровод не удастся. По оценке Nord Stream 2 AG, ограничения затронут более сотни европейских компаний.

Госдепартамент США опубликовал разъяснение, в котором говорится, что под американские санкции попадут не только компании, предоставляющие суда для строительства "Северного потока-2", но и те, которые занимаются модернизацией судов для его достройки и установления на них необходимого оборудования или же финансируют эти процессы.

Немецкое издание Bild считает, что США под руководством новоизбранного президента Джо Байдена сможет навсегда остановить "Северный поток-2". При этом надежды россиян на то, что новый глава государства сможет смягчить санкции, напрасны.