Австрийские власти призвали ввести в эксплуатацию 'Северный поток-2' – СМИ

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг призвал ввести в эксплуатацию российский газопровод "Северный поток-2". Он назвал ошибкой подвергать его сомнению, "когда возникает дискуссия с Россией".

С такой просьбой австрийский политик обратился к Совету министров иностранных дел Европы в понедельник, 13 декабря. Заседание состоялось в Брюсселле, сообщило немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Проект был завершен, теперь мы должны его использовать", – сказал Шалленберг.

Такое высказывание австрийского политика противоречило заявлению министра иностранных дел Германии Анналене Бербок. Участие в дебатах она приняла впервые и заявила, что "СП-2" "не соответствует требованиям европейского энергетического права". Кроме того, по ее словам, вопросы относительно безопасности газопровода не решены.

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"В европейском энергетическом законодательстве есть четкие требования", – сказала она, напомнив, что если Россия продолжит "дальнейшую эскалацию" в Украине, "Северный поток-2" вовсе не смогут запустить. Такую норму уже согласовали с США.

Отметим, что обе страны получают природный газ из России.

OBOZREVATEL ранее сообщал о том, что если российский "Газпром" будет дополнительно поставлять газ, то это сбалансирует спрос и предложение на рынке в Европе. Но сейчас, как отметил замглавы польской энергокомпании PGNiG Пшемыслав Вацлавский, складывается очень сложная ситуация из-за высоких цен на газ.