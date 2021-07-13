АТП прогнозирует кризис арбитражей для Украины в случае введения 'зеленого' акциза

Украина не получит никакой пользы в случае введения акцизного сбора на производство электроэнергии из возобновляемых источников, поскольку развитие отрасли остановится, а иностранные инвесторы подадут иски в международные арбитражи против Украины за невыполнение государством ранее предоставленных гарантий.

Об этом заявил сопредседатель комитета Американской торговой палаты в Украине (ACC Ukraine) Ярослав Петров.

"Эти изменения будут рассматриваться как нарушение обязательств государства, которое было взято перед производителями, когда в прошлом году был согласован меморандум с производителями и был принят закон №8010 и есть понимание того, что государство не выполняет свои обязательства по этому вопросу, не выполняет выплату долгов и введение такого акциза будет негативно принято игроками рынка и будет интерпретировано как дополнительное уменьшение зеленого тарифа", – сказал Петров.

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Он отметил, что для инвесторов неприемлемо, когда есть многомиллиардные долги перед ними и поэтому норму об акцизном сборе нужно исключить из законопроекта №5600.

"Если она будет принята, то это будет прямой сигнал к тому, чтобы компании начали серьезно думать о международном арбитраже. Потому что сейчас мы имеем только один прецедент, когда компании инициировали, а сейчас мы знаем, что есть около десяти компаний, которые подали свои жалобы в Министерство юстиции о том, что они намерены инициировать", – добавил представитель Американской торговой палаты.

Он подчеркнул, что в случае проигрыша арбитражей для государства не будет никакой экономической выгоды от акцизного сбора, поскольку последствия и убытки для государства будут намного больше.

"Этот вопрос можно еще урегулировать и сфокусироваться больше на выплате и стабилизации платежей для возобновляемой энергетики. Вместо того, чтобы делать дополнительные (фискальные – ред.) нагрузки", – сказал Петров.

Напомним, Кабинет министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на "зеленую" энергию в Украине по ставке 3,2%. 1 июля настоящий законопроект был поддержан в парламенте в первом чтении.

5 июля профильные ассоциации возобновляемой энергетики заявили, что намерение Кабмина ввести акцизный сбор на "зеленую" электроэнергию является нарушением предоставленных ранее гарантий государством и нарушением обязательств перед международными инвесторами, и поэтому эта норма должна быть исключена из законопроекта №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины.

В конце июня ЕБРР, Черноморский банк торговли и развития, Нидерландская финансовая компания развития, Институт финансирования развития, а также Секретариат Энергетического сообщества написали письмо в адрес председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Они подчеркнули, что вероятное внедрение акцизного сбора на производство электроэнергии из возобновляемых источников в Украине противоречит целям ЕС по декарбонизации, угрожает планам страны по интеграции с европейской энергосистемой, и поэтому эта норма должна быть пересмотрена.

По данным СМИ, из-за кризиса в энергетике пострадали как минимум 4 иностранные компании Scatec (Норвегия), VR Capital (США), Modus Energy (Литва), TIU Canada (Канада)