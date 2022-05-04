Всем украинцам придется платить налоги и заполнять декларации: что изменит членство в ЕС

Украина уже летом может получить статус кандидата в члены ЕС. В следующие месяцы после этого придется не только восстанавливать экономику, но и внедрять европейские стандарты и требования. Они включают в себя, в том числе, и налоговые изменения.

Многим украинцам придется привыкать жить по новым правилам: заполнять налоговые декларации и платить все налоги. Также придется навести порядок с единым налогом, которым украинские предприниматели злоупотребляли задолго до начала полномасштабной войны России против Украины.

О том, как и почему могут измениться налоговые требования для членства Украины в ЕС, читайте в материале OBOZREVATEL.

С точки зрения налогового законодательства концептуально радикальных изменения вносить не придется, считает налоговый эксперт Александр Почкун. В целом у нас те же налоги, что и в ЕС. Главная разница состоит в том, что в развитых странах Европы нарушить законодательство сложно, ведь после последует жесткое наказание.

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В Украине же уровень теневой экономики (без уплаты акцизов, сборов, налогов) до полномасштабной войны уже достигал впечатляющих размеров и составлял до половины ВВП.

"Есть европейские директивы, которые в основном призваны в какой-то степени сравнять налоговые правила, чтобы в отдельных юрисдикциях не возникало относительно безналоговых зон. Например, Кипр стал страной ЕС и был вынужден поменять свое налоговое законодательство, убрать ряд безналоговых возможностей, чтобы уравнять налоговые правила. Безусловно, нам придется применять изменения в налоговом законодательстве", – поясняет Почкун.

К примеру, вопросы могут возникнуть к единому налогу. На время войны его расширили практически для всего бизнеса, в том числе и крупного. Но и раньше часть бизнеса искусственно занижала свои обороты для того, чтобы соответствовать лимитам и оставаться на едином налоге.

"В ряде других стран, которые входят в ЕС, есть упрощенная система налогообложения для предпринимателей с определенным оборотом. Более того, в отдельных странах работают более высокие лимиты, которые не облагаются налогом. Допустим, упрощенные правила для предпринимателей, которые работают сами на себя", – рассказывают в Baker Tilly.

Как минимум Украине придется:

разделить крупной и мелкий бизнес и ограничить использование единого налога;

ужесточить контроль за уплатой налогов и не допустить минимизацию налоговых платежей в результате реализованных схем.

К примеру, Кипр, присоединившись к ЕС, был вынужден отменить целый ряд условий для неуплаты налогов, повысить некоторые ставки. Во всех странах Союза должны действовать примерно сопоставимые правила, таким образом бизнес не будет перетекать из стран с высокими налогами в государства с более выгодными условиями.

Верховенство права и соблюдение законов – один из главных приоритетов ЕС. В Копенгагенских критериях, которые должны соблюдать все страны ЕС, есть целый блок законодательных требований. И главное их условие – все органы власти должны действовать исключительно в пределах прописанных правил.

Ситуация, при которой с помощью коррупции и избирательного подхода для отдельных бизнесменов создают особые условия, недопустима. И Украине придется не просто бороться с отдельными коррупционерами, а создавать условия, которые не допустят системное нарушение правил в интересах отдельных лиц.

Это же коснется и физлиц, то есть и простых украинцев. К примеру, ежегодно все резиденты стран Евросоюза должны подавать декларации. И все, кто этого не сделает, вынуждены будут заплатить большие штрафы. К примеру, в Италии за опоздание в подаче декларации более чем на три месяца (90 дней) размер штрафа составляет от 120 до 240% от размера налога.

Кстати, некоторым украинцам, которые уехали в страны ЕС, нашли работу, также придется столкнутся с обязательным декларированием. Всего есть два принципа, которые определяют, где нужно платить налоги:

по месту постоянного проживания (если находиться в стране более 183 дней);

по месту "центров жизненных интересов" (если в стране ЕС есть постоянное жилье, дети устроены в школу и т.д).

Обязательную подачу деклараций в течение уже многих лет обсуждают и в Украине. Однако до сих пор окончательного решения принять так и не удалось. В Украине налоги вместо сотрудников платят работодатели. Как результат, многие украинцы не знают, сколько налогов они отдают в бюджет, не следят, куда уходят деньги и не чувствуют своей ответственности за распределение этих средств. И это отличная почва для взращивания популизма: когда вместо эффективного использования государственных средств, инвестиций и т.д. украинцам предлагают потратить все деньги, например, на пенсии в размере 500 евро.

Ужесточение налогового законодательства также может коснутся и цен на некоторые товары. К примеру, в ЕС действуют минимальные акцизы на сигареты, которые составляют около 90 евро за тысячу штук. Украина постепенно движется к этому показателю, в результате минимальная цена на пачку сигарет составит более 100 грн. Постепенно эта цифра должна приблизится к пяти евро за пачку.

Также в странах ЕС есть требования к НДС. Еще до войны махинации с налогом на добавленную стоимость достигали впечатляющих масштабов. Кроме того, для отдельных олигархов, например Андрея Веревского, создавали особые условия. Как только Украина станет членом в ЕС, такие схемы станут невозможными.

Любое эффективное государство в первую очередь начинается со способности создать равные условия при уплате налогов и уничтожить схемы. Без этого невозможно собрать деньги на армию, на достойные зарплаты и пенсии и, в конце концов, на восстановление инфраструктуры.

Отметим, ранее OBOZREVATEL писал о том, как в результате членства в ЕС может измениться банковская система Украины.