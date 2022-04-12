Когда Украина станет членом ЕС: к каким финансовым правилам стоит готовиться

Украина уже летом может стать кандидатом в члены в ЕС. После начнется процесс выполнения всех рекомендаций для того, чтобы подготовиться к полноправному членству. О том, как могут измениться налоговые правила, что будет с финансами, как изменятся правила трудоустройства, передвижения и кто выиграет больше всех от интеграции – читайте в серии публикаций OBOZREVATEL. В первом материале – о том, как изменится финансовый мониторинг.

Украина в вопросах финансового мониторинга за последние годы совершила прорыв. Это произошло, в том числе, благодаря выполнению меморандумов с МВФ и соглашения об Ассоциации с ЕС. Большая часть домашнего задания уже сделана.

Интеграция в ЕС даст возможность синхронизировать информацию и усилить контроль, уверен финансовый аналитик Василий Невмержицкий. Ситуация, когда отдельные украинские предприниматели без уплаты налогов выводили из страны миллионы долларов, станет практически невозможной. И если украинский финмон пропустит нарушение, то рано или поздно это станет известно европейским коллегам.

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Вопрос отмывания денег в ЕС – один из важнейших. Государства теряют миллиарды евро и это серьезная угроза, заявляли в прошлом году в Еврокомиссии. В Украине же масштабы потерь из-за теневого рынка, неуплаты налогов и отмывания средств куда более драматичны. До войны по разным оценкам в тени находилось около 40% ВВП.

После победы и установления мира в Украине вопросы борьбы с теневой экономикой, отмыванием денег и коррупцией (все они тесно связаны между собой) станут ключевыми. Более того, без существенного прогресса в этих вопросах стать полноправным членом ЕС будет затруднительно.

Уже сейчас стоит готовиться к тому, что украинцам придется жить по правилам. Работодателям – платить "белые зарплаты", крупному бизнесу – не уклоняться от уплаты акцизов, НДС и других налогов, а политикам и правоохранителям – не создавать "особые" условия для отдельных предпринимателей.

"Будет синхронизация по вопросам контроля конечных бенефициаров – куда выводят капитал, где платят налоги. Будет более прозрачная система финмона. И это приведет к более значительной итеграции систем ЕС с Украиной в части оборота средств, работы предприятий и физлиц", – говорит Невмержицкий.

"У нас в банке, когда открывают кредитный лимит, до сих спрашивают официальную и реальную зарплату. Банк учитывает, что львиная доля клиентов получает деньги в конверте и спокойно к этому относится", – рассказывает сотрудница крупного украинского банка.

В странах ЕС банки отказываются открывать счета тем клиентам, которые не покажут легальный источник дохода. Верификация проходит на всех уровнях. Также невозможно перевести крупную сумму, не указав при этом назначения, нельзя расплачиваться наличкой на крупную сумму и т.д.

Украина может получить статус кандидата по ускоренной процедуре. Однако дальше понадобится выполнить большое домашнее задание. И полноценная работа над ним, вероятно, начнется уже после того, как закончится война в Украине.

Ко всем кандидатам предъявляют одни требования – нужно соответствовать Копенгагенским критериям. Они состоят из трех групп: географические (нужно находиться в Европе, с этим проблем нет), политические (здесь о верховенстве права, защите меньшинств, борьбе с коррупцией) и экономические (должна быть рыночная экономика).

И если на проблемы с коррупцией еще можно смотреть сквозь пальцы, то экономические критерии за несколько месяцев выполнить невозможно. Страна должна быть конкурентоспособной. Иначе став частью большого рынка, можно потерять собственное производство и заменить его на европейский импорт, который со свободным перемещением товаров значительно подешевеет.

Кроме того, должен быть развит и рынок труда, сильная финансовая система и т.д. Судя по заявлениям главы Еврокомиссии Урсулы фонд дер Ляйен, Украина с помощью "плана Маршалла" за несколько лет должна возобновить инфраструктуру, восстановить экономику. Параллельно с этим будет проходить подготовка к полноценному членству.

Свободу и независимость, которую отстаивают украинцы ценой своих жизней, можно защитить только создав по-настоящему самостоятельное и сильное государство. И пока сами же украинцы крадут из бюджета, скрывая свои доходы, сделать это невозможно.