Зеленский заявил, что Украина вместе с США выступает против "Северного потока-2", а в ЕС есть "разные позиции"

Президент Владимир Зеленский по итогам встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном заявил, что в ЕС есть разные позиции относительно "Северного потока-2", в то время как американцы системно поддерживают санкции и выступают против российского газопровода.

Об этом Владимир Зеленский заявил на брифинге по итогам встречи с американским дипломатом. Выступление транслировалось на канале Украина24. "Мы обсудили не только оккупацию нашей территории, незаконную аннексию Крыма со стороны Российской федерации. Также вопрос "Северного потока-2" крайне для нас деликатный. По этому вопросу, к сожалению, есть разные позиции в Европе. Они иногда не общие с Украиной, но в этом вопросе мы имеем общее мнение с США и я им очень благодарен за такую позицию, за санкционную политику", – сказал Зеленский.

Проект "Северный поток-2" оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.​​

Президент России Владимир Путин заявлял, что газопровод обязаны ввести в эксплуатацию в начале 2021 года. Однако позже сроки перенесли на конец года.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба со своим польским коллегой Збигневом Рау публично обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой остановить строительство "Северного потока-2" с помощью любых инструментов.