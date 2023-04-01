Зеленский ввел новые санкции против россиян: кто попал в "черный список"

Президент Украины Владимир Зеленский 1 апреля ввел санкции против 33 физических лиц и 225 юридических лиц. Для физических лиц санкции ввели на срок до 10 лет, а для юридических - 5 лет.

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Об этом говорится в указах президента, опубликованных на официальном сайте. Санкции ввели против россиян, которые имеют отношения к российскому производству оружия, ринимали участие в военных преступлениях и агрессии против Украины. Среди них директор Краснодарского приборного завода Руслан Кульбаев. Также санкции ввели против 225 предприятий, которые имеют отношения к российскому ВПК.

Они, среди прочего, предусматривают:

1)блокирование активов – временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами, принадлежащими физическому или юридическому лицу, а также активами, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно (через другие физические или юридические лица) совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими;

2) ограничение торговых операций (полное прекращение);

3) ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины (полное прекращение);

4) предотвращение выведения капиталов за пределы Украины;

5) остановка выполнения экономических и финансовых обязательств;

6) аннулирование или остановка лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, аннулирования или остановки действия специальных разрешений на пользование недрами;

7) запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, прямо или косвенно контролируемыми резидентами иностранного государства или действующими в их интересах;

8) запрет или ограничение захода иностранных невоенных судов и военных кораблей к территориальному морю Украины, ее внутренним водам, портам и воздушным судам в воздушное пространство Украины или осуществление посадки на территории Украины (полный запрет);

9) запрещение передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;

10) лишение государственных наград Украины, других форм празднования;

11) запрет на приобретение в собственность земельных участков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СНБО ввел санкции против 22 священников РПЦ. Среди тех, кто попал под ограничения, племянник патриарха РПЦ Кирилла (Владимира Гундяева).

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