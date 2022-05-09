Зеленский сообщил о важной торговой договоренности с Канадой: детали

Канада отменяет все пошлины на украинские товары. Действовать новій режим будет на протяжении 12 месяцев.

Об этом в своем видеообращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил: договоренность достигнута в рамках "расширения экономического и оборонного сотрудничества".

"Есть чрезвычайно важное решение Канады отменить все преграды в торговле сроком на 1 год. Это будет работать в интересах как Украины, так и самой Канады", – рассказал президент.

Кроме того, отметил он, Украина рассчитывает на "сильный потенциал" Канады в противоминной работе. "Надеемся, что он будет применен в Украине – там, где российские оккупанты оставили тысячи мин и растяжек", – подчеркнул Зеленский.

Видео дня

Ранее же отменила все дополнительные пошлины и квоты на товары из Украины Британия. Это должно было произойти с 2023 года в рамках соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ), но британское правительство решило снять ограничения досрочно.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). По его словам, это решение Британии поддержит экономику обеих стран:

расширится выход украинских промышленных и аграрных предприятий на рынки Соединенного Королевства;

Великобритания обеспечит себе более стабильную продовольственную безопасность;

активизируется двустороннее торговое сотрудничество в целом.

Соглашение о ЗСТ между Украиной и Великобританией действует с 2021 года. Только за этот первый год, даже с учетом пошлин и квот, Украина нарастила экспорт в Британию на 62,4%, до $1,1 млрд.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Еврокомиссия предложила на год отменить для Украины все торговые квоты и пошлины. Фактически, это как минимум на время создаст украинским экспортерам условия, похожие на те, которые есть у их конкурентов в ЕС.