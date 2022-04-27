Великобритания отменила квоты и пошлины на товары из Украины

Великобритания отменила все дополнительные пошлины и квоты на товары из Украины. Это должно было произойти с 2023 года в рамках соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ), но британское правительство решило снять ограничения досрочно.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). По его словам, это решение Британии поддержит экономику обеих стран:

расширится выход украинских промышленных и аграрных предприятий на рынки Соединенного Королевства;

Великобритания обеспечит себе более стабильную продовольственную безопасность;

активизируется двустороннее торговое сотрудничество в целом.

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Соглашение о ЗСТ между Украиной и Великобританией действует с 2021 года. Только за этот первый год, даже с учетом пошлин и квот, Украина нарастила экспорт в Британию на 62,4%, до $1,1 млрд.

Что продает Украина Великобритании

Основные статьи экспорта, по словам Гетманцева, в 2021 году были такими:

черные металлы (26,6% от общих объемов экспорта);

жиры и масла (16,6%);

семена и плоды масличных растений (15,1%);

зерновые культуры (13,4%);

электрические машины (7,5%).

Отдельное соглашение о свободной торговле с Великобританией понадобилось потому что страна вышла из Европейского Союза, с которым у Украины также есть ЗСТ. Великобритания с 2021 года вышла из единого европейского рынка и окончательно перестала быть членом ЕС. Это произошло через 4,5 года после референдума, на котором было принято такое решение.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия будет терять по $6 млрд в год из-за торгового эмбарго, которое ввела Украина. Больше всего РФ зарабатывала на экспорте в Украину топлива, нефти, полимеров и пластмассы.