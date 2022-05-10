Зеленский рассчитывает на предоставление Украине статуса кандидата в члены Евросоюза уже в июне

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на то, что наша страна получит статус кандидата в члены Европейского Союза уже в июне. Он также указал, что 9 мая государство передало вторую часть заполненного опросника, который необходим для получения статуса кандидата. Хотя обычно эта процедура занимает месяцы.

"Мы сделали все за считанные недели. Рассчитываю в июне получить позитивный ответ относительно приобретения нашей страной статуса кандидата в члены ЕС", – сказал Зеленский 9 мая в своем обращении, которое доступно на странице главы государства в Facebook.

Он добавил, что этот документ содержит тысячи страниц. Также Зеленский рассказал, что поблагодарил президента Евросовета Шарля Мишеля и президента Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен за поддержку нашей страны и обсудил с ними вопрос евроинтеграции.

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Фон дер Ляйен, по словам президента, была поражена той скоростью, с которой Украина заполнила опросник. "Я был рад услышать от нее, что наша скорость стимулирует Еврокомиссию действовать так же само быстро", – указал Зеленский.

Ранее глава парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха ("Слуга народа") заявил, что Украина может добиваться членства в ЕС без предварительных условий. То есть сначала страна может получить статус члена союза, а уже потом выполнить оставшиеся экономические и политические обязательства.

По его словам, большинство требований Украина уже и так выполнила. "Сначала членство – потом интеграция... Мы выполнили более 70% обязательств. Мы готовы выполнить и другие 30%, но уже в статусе члена", – отметил Наталуха.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что такому кандидату, как Украина, потребуются "десятилетия", чтобы стать членом Евросоюза. Он предложил создать более широкое политическое сообщество демократических государств вокруг евроблока.