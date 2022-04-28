Украина может стать членом ЕС без предварительных условий: Наталуха предложил новую концепцию

Украина может добиваться членства в ЕС без предварительных условий. То есть сначала страна может получить статус члена союза, а уже потом выполнить оставшиеся экономические и политические обязательства.

Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха ("Слуга народа"). По его словам, большинство требований Украина уже и так выполнила.

"Сначала членство – потом интеграция... Мы выполнили более 70% обязательств. Мы готовы выполнить и другие 30%, но уже в статусе члена", – отметил Наталуха.

Он считает, что такой шаг необходим, в первую очередь, для того, чтобы российское лобби в ЕС не могло затянуть процесс утверждения членства Украины. "Две недели в Брюсселе и Страсбурге окончательно убедили, что нет другого пути. Концепция "conditional membership" должна измениться на "unconditional membership", иначе нас снова затянут на длинный круг", – уверен Наталуха.

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Напомним, как считает первая вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко, Украина станет полноценным членом Европейского Союза примерно через два года – в 2024-м. В то же время уже в этом году страна может получить статус кандидата.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что специальная процедура вступления Украины в ЕС началась 1 марта, когда Евросоюз принял заявку от нашего государства. Украина уже заполнила и отправила в Европейскую комиссию первую часть опросника о членстве в Европейском Союзе. Теперь цель Украины – получить статус кандидата на вступление в ЕС уже в июне.