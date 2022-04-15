Зеленский просил Байдена признать Россию государством, спонсирующим терроризм – Washington Post

Президент Украины Владимир Зеленский просил лидера США Джо Байдена на законодательном уровне признать Россию государством, которое спонсирует терроризм. Этот вопрос был поднят во время их телефонного разговора.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника, который в тот момент находился рядом с Байденом. Соответствующее решение Вашингтона автоматически могло бы усилить санкционное давление на РФ.

Однако Байден не дал конкретного ответа на просьбу Зеленского, а лишь сказал, что рассматривает разные варианты относительно того, как усилить давление на Россию.

Как отмечают журналисты, признание России государством-спонсором терроризма будет предусматривать введение санкций против любых стран, которые решат поддерживать с ней полноценные экономические отношения. Такой шаг также означал заморозку всех российских активов в США, в том числе недвижимость.

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Даже во времена Холодной войны Соединенные Штаты не объявляли СССР спонсором терроризма. Однако в настоящее время в этом списке числятся Северная Корея, Иран, Сирия и Куба.

Как сообщал OBOZREVATEL, США готовят новые меры по борьбе с уклонением России от санкций. И уже в течение "ближайшей недели-двух" объявят о них. При этом ранее в Вашингтоне уже пригрозили Китаю серьезными последствиями за подрыв санкций против РФ.