США накажут тех, кто помогает России уклонятся от санкций, – советник Байдена

США готовят новые меры по борьбе с уклонением России от санкций. И уже в течение "ближайшей недели-двух" объявят о них. При этом ранее в Вашингтоне уже пригрозили Китаю серьезными последствиями за подрыв санкций против РФ.

О подготовке новых мер заявил советник президента США Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает Reuters. Он отметил: этому вопросу в Белом доме посвятят "ближайшие дни".

"Думаю, что в течение следующей недели-двух мы получим сведения о тех [странах и организациях], кто пытается способствовать уклонению Россией от санкций. При чем, как внутри РФ, так и за ее пределами. И они станут нашими "мишенями", – сказал Салливан.

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Ранее же США уже предупредили Китай и другие страны, которые попытаются помочь РФ обойти санкции, что это приведет к экономическим и финансовым последствиям для них. "На карту поставлено будущее нашего международного порядка – как мирной безопасности, так и экономического процветания. Объединенная коалиция не будет равнодушна к действиям, которые эти санкции подрывают", – отметила министр финансов США Джанет Йеллен.

При этом она отметила: в Вашингтоне горячо надеются, что Китай использует свои "особые отношения" с Россией на пользу мира. В противном случае "положение Пекина в мире пострадает".

"Отношение к Китаю и готовность стран мира оказывать ему поддержку в дальнейшей экономической интеграции может зависеть от реакции Китая на наш призыв к решительным действиям в отношении России", – сказала министр.

Отметим, что высказывания Йеллен прозвучали через несколько дней после того, как президент Джо Байден предупредил Индию, которая не ввела санкций против Москвы, что ее покупка большого количества нефти у России может помешать противодействию США российской агрессии в Украине. Особенно на фоне того, что Вашингтон оказывает давление на Китай и другие "неопределившиеся" в этом вопросе сСШАтраны, чтобы те заняли четкую позицию и выступили против действий РФ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что крупные международные перевозчики отказываются работать с Россией. В частности, они не хотят иметь дело с российскими товарами и поставлять их.