Зеленский призвал включить в следующий пакет санкций против России эмбарго на импорт нефти

Следующий пакет санкций против страны-террориста должен включать в себя эмбарго на импорт российской нефти. Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, демократический мир должен определиться с тем, что деньги России за энергоресурсы – это "действительно деньги на разрушение демократии".

"Очередной санкционный пакет против России должен содержать отказ от российской нефти. В целом демократический мир должен определиться с тем, что деньги России за энергоресурсы – это действительно деньги на разрушение демократии. Когда эти решения будут, мы сможем увидеть, что мир приближается", – рассказал Зеленский 15 апреля в ходе своего видеообращения.

Гарант добавил, что в этом направлении украинские дипломаты должны продолжать активность по всем возможным линиям. Причем на всех возможных уровнях – официальных и неофициальных.

Видео дня

Отказ Европы от российской нефти

Стоит отметить, что четверть своей нефти и более 40% газа Евросоюз поставляет из страны-оккупанта. Блок хочет избавиться от российской энергозависимости из-за войны в Украине. Страны Европы на данный момент обсуждают введение эмбарго на импорт нефти, так как заменить ее будет легче, чем газ, а сам отказ нанесет большой финансовой удар по РФ.

Напомним, Канада и США отказались практически сразу после нападения РФ на Украину. Однако для них это сделать легче, нежели ЕС.

"России следует ожидать новый крупный пакет санкций. Страна-агрессор будет терять 1 млрд долларов ежедневно. Новые санкции будут включать в себя эмбарго со стороны ЕС на российскую нефть. Вопрос практически решен" – сказал советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко, передает "24 канал".

При этом советник президента выразил мнение, что нефтяное эмбарго приведет к гиперинфляции в России. А также существенному снижению уровня жизни россиян – из-за урезания расходов государства на "социалку"

Эмбарго к мировой катастрофе не приведет

Диктатор Владимир Путин предупредил европейские страны, что отказ от импорта российской нефти будет "очень болезненным". По его словам, такой шаг в первую очередь повлияет на инициаторов такой политики. Однако в Офисе президента Украины ранее заявили, что эмбарго на закупки нефти в РФ приведет лишь к кратковременному скачку цен на черное золото.

"Попытки западных стран вытеснить российских поставщиков, заменить наши энергоресурсы альтернативными поставками неизбежно повлияют на всю мировую экономику", – рассказал Путин российским СМИ. Он добавил, что сейчас в российском нефтегазовом секторе существуют проблемы. В частности, что "недружественные страны" задерживают платежи за импорт нефти, передает Business Insider.

При этом по расчетам Офиса президента Украины, рассказал Олег Устенко в интервью южнокорейскому MoneyS, даже если мировая добыча нефти не вырастет, цены вернутся к обычным показателям всего за несколько недель. Но добыча вне России, скорее всего, увеличится, поэтому скачка может не произойти вовсе.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Россия продает свою нефть марки Urals со скидкой в 30 долларов за баррель. Из-за введенных санкций и кровавую войну РФ против Украины покупателей, которые готовы платить за черное золото по рыночным ценам, нет.

Сами российские нефтеперерабатывающие заводы отказываются работать с российской нефтью. Кроме того, частные компании из Европы отказываются от сырья из страны-агрессора.