Российскую нефть не хотят покупать, приходится предлагать огромные скидки

Россия продает свою нефть марки Urals со скидкой в 30 долларов за баррель. Из-за введенных санкций и кровавую войну РФ против Украины покупателей, которые готовы платить за черное золото по рыночным ценам, нет.

Об этом сообщает российское издание "Интерфакс" со ссылкой на информацию Минфина РФ. Так, сразу после начала полномасштабной войны России против Украины количество покупателей нефти из страны агрессора-начала снижаться. Теперь же для того, чтобы найти покупателя, приходится предлагать огромный дисконт.

При рыночной стоимость барреля в 108,5 долларов, россияне продает за 79,8 долларов. А Индия и вовсе договорилась о скидке в 35 долларов.. Ранее скидка была меньше 10 долларов.

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Российские нефтеперерабатывающие заводы отказываются работать с российской нефтью. Кроме того, частные европейские компании отказываются от сырья из страны-агрессора.

Ранее президент США Джо Байден инициировал массовое использование нефти из резервов, чтобы снизить цены на топливо и замедлить инфляцию. Новость о грядущем высвобождении резервов привела к резкому снижению цены на бензин на 5,4%.

Как ранее писал OBOZREVATEL, крупнейшие в мире торговые дома уже с 15 мая ограничат закупку российской нефти и топлива. Покупать ресурсы у "Роснефти" и "Газпромнефти" не будут, чтобы не нарушить санкции, направленные на ограничение компаний к международным финансовым рынкам.