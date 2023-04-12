Зеленский подписал рекордное увеличение расходов на оборону Украины: названы суммы
Президент Украины Владимир Зеленский подписал рекордное увеличение расходов госбюджета на 2023 год – на 537 млрд грн, из которых 518 млрд пойдут на безопасность и оборону. Это – один из структурных маячков программы МВФ, а также наибольшее увеличение государственного бюджета в истории Украины.
Речь идет о правительственном законопроекте №9105. Изменения вступят в силу 13 апреля, отметил замглавы налогового комитета ВР Ярослав Железняк ("Голос").
"Никогда в истории Украины не вносили столь значительные изменения в бюджет одновременно… Надеюсь, что никогда и не будет больше такой необходимости", – прокомментировал нардеп.
Увеличение расходов на оборону (на 518 млрд грн) распределено таким образом:
- Минобороны – 372,4 млрд грн (в том числе 364 млрд грн на зарплаты военным, остальные средства предназначены для закупки военной и специальной техники, оборудования и т. д.);
- Нацполиция, Госпогранслужба, Нацгвардия, ГСЧС – 98,3 млрд грн (на зарплаты – 95,9 млрд. грн);
- ГУР – 4,6 млрд грн;
- СБУ – 9,3 млрд грн;
- Администрация Госспецсвязи – 31,6 млрд грн;
- Служба внешней разведки – 807,6 млн грн;
- НАБУ – 50,6 млн грн.
Еще 19 млрд грн пойдут в Резервный фонд. Не менее 3 млрд грн выделяются на денежную помощь семьям погибших военнослужащих и полицейских, 2 млрд грн – на строительство фортификационных сооружений.
Покрывать рекордно увеличенные расходы планируют из нескольких источников. В первую очередь, это международная помощь и внутренние займы. Также предусмотрено увеличение доходов бюджета за счет поступления налоговых платежей и прибыли госбанков.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинскому правительству для получения кредита от МВФ нужно выполнить ряд условий. Первый блок обязательств касается стратегии по внешнему государственному долгу.
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