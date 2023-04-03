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Какие условия должна выполнить Украина для получения кредита МВФ: Гетманцев озвучил требования

Владимир Пазий
Mакроэкономика
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При каких условиях Украина получит кредит МВФ

Украинскому правительству для получения кредита от Международного валютного фонда (МВФ) нужно выполнить ряд условий. Первый блок обязательств касается стратегии по внешнему государственному долгу.

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Элементы такой стратегии включают, в частности, продление отсрочки по погашению и обслуживанию долга перед Парижским клубом еще на 3 года до конца 2027 года. Об этом написал в своем блоге OBOZREVATEL народный депутат Даниил Гетманцев.

Также среди обязательств в этом блоке – гарантии стран Парижского клуба принять окончательное решение по реструктуризации, которое обеспечит восстановление долговой устойчивости до завершения программы EFF. Украина будет договариваться о реструктуризации с другими официальными кредиторами (вне Парижского клуба) на сопоставимых условиях.

Также нардеп отметил, что Украина должна начать переговоры с коммерческими кредиторами (владельцами евробондов) по продолжению реструктуризации не позднее начала 2024 года. Правительство планирует достичь с ними согласия не позднее середины 2024 года.

Блок 2 – фискальная политика

Гетманцев отметил, что это блок с крупнейшими структурными обязательствами (10 из 19 новых структурных маяков) и конкретными количественными показателями по дефициту бюджета без грантов, доходов, расходов на соцсферу, не аккумулирование новой бюджетной задолженности. Условия:

  1. Вступление в силу законопроекта (№ 9105) о внесении изменений в бюджет (до конца апреля).
  2. Представление в парламент законопроекта о внесении изменений в статью 52 Бюджетного кодекса для минимизации ad-hoc изменений в бюджет (конец мая).
  3. Принятие налогового законопроекта № 8401 (к концу июня), которым возвращаются довоенные практики налогового администрирования (отмена 2% единого налога, восстановление единого налога для 1 и 2 группы, возврат проверок, штрафных санкций, в том числе относительно не применения РРО).
  4. Обновление и публикация среднесрочной стратегии управления госдолгом (до конца сентября).
  5. Представление бюджетной декларации на 2024 год (+2 года) с сопроводительными документами (конец сентября).
  6. Подготовка плана действий, в т.ч. для устранения недостатков, определенных в опросе налогоплательщиков по оценке деятельности налоговой как входных данных в дорожную карту нацстратегии доходов (конец мая).
  7. Представление в ВР законопроект (до конца мая), возобновляющий действие статей Бюджетного кодекса относительно лимитов выдачи госгарантий с четкими критериями ее обеспечения (в том числе для приоритетных отраслей).
  8. Внесение изменений в Бюджетный кодекс и соответствующие нормативные акты для повышения прозрачности и подотчетности спецсчетов, открытых НБУ для сбора пожертвований, и их консолидации в одну программу в рамках специального фонда госбюджета (до конца мая).
  9. Пересмотр текущих процедур управления госинвестициями (до конца декабря).
  10. Принятие национальной стратегии доходов (до конца 2023-го).

Блок 3 – монетарная политика и обменный курс

Ключевая задача – подготовка стратегии, которая базировалась бы на определении условий, необходимых для перехода к плавающему курсу, ослабления валютных ограничений и применения инфляционного таргетирования. Стратегия должна быть разработана уже к концу июня 2023 года.

Блок 4 – финансовый сектор

Как отмечается, программа будет способствовать возвращению к довоенным практикам банковского надзора и регулирования. До конца июня НБУ в консультациях с МВФ подготовит обновленную финансовую стратегию, которая среди прочего предполагала бы отмену исключительных мер до конца марта 2024-го, если будут позволять условия.

"НБУ и Фонд гарантирования вкладов (ФГО) подготовят обновленные планы непрерывной деятельности, которые будут утверждены Советом финансовой стабильности в июне 2023 года", – отметил депутат. В качестве структурных маяков будут реализованы мероприятия по:

  1. дальнейшего усиления регулирования финсектора, в частности перехода к риск-ориентированному надзору, в соответствии с соответствующими директивами ЕС с реализацией в 2023 и 2024 гг.;
  2. принятие рамки для реабилитации банковских учреждений в консультациях с ФГО и МВФ (до конца марта 2024 г.).

Блок 5 – госуправление и экономический рост

Гетманцев подчеркнул, что этот блок предполагает широкую повестку конкретных и концептуальных мер по обеспечению послевоенного восстановления и долгосрочного экономического роста. Среди условий:

  1. Внесение изменений в законодательство с целью возобновления подачи деклараций об имуществе госслужащих, не задействованных в военных/мобилизационных мероприятиях.
  2. Упрощение систем декларирования активов посредством связи с другими базами данных и реестрами (до конца октября).
  3. Внесение изменений в закон о противодействии отмыванию средств и финансированию терроризма для восстановления усиленной надлежащей проверки в отношении политически значимых лиц (PEP) в соответствии со стандартами FATF (до конца сентября).
  4. Принятие законодательства по усилению институциональной автономии САП (до конца декабря).
  5. Передача пакета акций ОГТСУ Министерству энергетики и принятие нового устава компании (до конца июля).

Как сообщал OBOZREVATEL, МВФ прогнозирует динамику украинской экономики в этом году от 3% спада до 1% роста. В дальнейшем предполагается рост на 3,2% в 2024 году и на 6,5% – в 2025 году.

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