Зеленский передал Блинкену предложение о новых санкциях против РФ: как ударят по агрессору

Президент Украины Владимир Зеленский передал Госсекретарю США Энтони Блинкену План действий по усилению санкций против РФ. Они, в том числе, предусматривают санкции против смесей, содержащих российскую нефть. Это позволит ликвидировать лазейку в продаже нефти из РФ – ее не смогут разбавлять европейской, меняя страну-производителя.

Как сообщается на сайте президента, План ужесточения санкций разработала международная группа, которую возглавили глава Офиса президента Андрей Ермак и американский дипломат Майкл Макфол. "Мы понимаем, какими будут следующие шаги на этом треке. И рассчитываем на поддержку партнеров", – подчеркнул Владимир Зеленский и передал американской стороне План действий.

Этот план, как ранее отмечал Ермак, предусматривают:

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Санкции против смесей, содержащих российскую нефть. К примеру, компания Shell с помощью смешивания обходит ограничения по торговле российской нефтью.

Наложение санкций на все финучреждения и компании, способствующие обходу Россией ограничений.

Персональные санкции для российских чиновников, их семей, пропагандистов, руководства политических партий – т.е., под санкции попадут люди, имеющие связи с властью России.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Россия потеряет много лазеек, позволяющих обходить введенные против нее санкции. Например, ожидается расширение действия ограничений не только на российскую нефть, но и на все смеси,