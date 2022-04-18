Законопроект уже представлен: в США хотят разрешить передавать арестованные активы РФ украинцам

Члены Палаты представителей США Дебби Дингелл и Фред Аптон (оба – Мичиган) представили законопроект, который предполагает разрешение на передачу Украине арестованных фондов РФ. Американцы хотят заставить россиян платить украинцам.

"Закон о суверенитете Украины от 2022 года" гарантирует, что украинцы, независимо от того, являются они гражданами США или нет, могут требовать денежной компенсации через суды в Штатах за любые убытки, понесенные в результате российского вторжения. Средства хотят выплачивать за счет активов, захваченных у РФ или российских олигархов в США, говорится в материале CNN.

Отмечается, что законопроект затрагивает как этические принципы, так и экономические интересы США, создавая практический механизм для украинцев, чтобы перестроить свою жизнь. Действующее американское законодательство обычно запрещает судебные иски против иностранного правительства за действия, которые происходят за пределами Соединенных Штатов. Активы иностранного центрального банка также запрещены, даже если они находятся в банках США.

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Законопроект Дингелл-Аптона изменит это положение, а десятки миллиардов долларов, которые Банк России хранит в США, не говоря уже об арестованных активах других россиян и организаций, находящихся под санкциями, могут быть использованы для выплаты компенсаций украинским беженцам. То есть, если законопроект будет принят, то семья из Украины, чей дом был разрушен в результате бомбардировки рашистами, сможет подать в суд в Штатах. Такой судебный процесс может потребовать замену дома и имущества, а также медицинские расходов и компенсацию за травмы.

Украина также может подать иск в США и использовать любые российские средства для помощи в восстановлении больниц, школ и других сооружений, разрушенных российскими военными. Американские граждане и любой принадлежащий им бизнес, понесший убытки в Украине, также могут получить компенсацию.

Сенаторы Майкл Беннет (Колорадо), и Роб Портман (Огайо), также внесли законопроект, направленный против захваченных российских активов. Предлагается создать Украинский фонд помощи для поддержки беженцев и восстановления страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, определять компенсацию за полностью разрушенное жилье в Украине будут специальные комиссии при органах местного самоуправления. А ущерб, который нанесен помещениям, где требуется ремонт, подсчитают обычные лицензированные оценщики имущества.

От таких оценок напрямую зависит, какое жилье взамен разрушенного или сколько денег пострадавшие получат в виде компенсации.