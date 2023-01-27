Япония расширила санкции против России: как накажут агрессора 

Япония ввела запрет на экспорт части товаров и услуг в Россию. Помимо этого, японское правительство приняло решение заморозить счета отдельных компаний и физлиц из РФ.

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Об этом говорится на сайте минэкономики Японии. Россияне больше не смогут получать японское оборудование, в том числе оборудование для разведки нефтяных и газовых хранилищ, порошок для отпечатков пальцев, взрывные вещества, сварочные машины, генераторы и т. д.

Кроме того, не будут поставлять: ядерные материалы, ядерные установки, ядерное оборудование и другие предметы, материалы, химические вещества, микроорганизмы и токсичные вещества, дозиметры, электролизеры, холодильники, оборудование для производства композитных материалов, вакцины, медицинские изделия, диагностические и испытательные наборы, коммерчески доступные взрывчатые вещества и т. д.

Это далеко не первые санкции Японии. Государство присоединилась к большинству санкций ЕС и "Большой семерки", кроме того, правительство также регулярно пересматривает перечень ограничений.

Как сообщал OBOZREVATEL, ЕС может утвердить десятый пакет санкций против России в годовщину начала страной-агрессором полномасштабной войны в Украине. Таким образом, ожидается, что новые экономические ограничения начнут действовать 24 февраля 2023 года.

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