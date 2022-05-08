Выделение Украине 33 млрд долларов для отражения путинской агрессии: в Конгрессе США назвали сроки

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что демократы намерены приложить все усилия для того, чтобы до конца мая принять новый законопроект, направленный на поддержку Украины. Он предполагает выделение 33 млрд долларов, 20 миллионов из которых предназначены для военной помощи.

Об этом она заявила в интервью Face the Nation. "Я думаю, мы сможем сделать это как можно быстрее. У нас есть понимание необходимости в оружии [для Украины], в санкциях [против России] – больше оружия, больше санкций, больше экономической помощи и больше гуманитарной помощи", – сказала она.

При этом на вопрос журналистки, считает ли она, что документ будет принят до конца мая, Пелоси ответила утвердительно. "Мы должны. Мы прекрасно знаем о потребностях Украины и срочности этого законопроекта", – отметила Спикер Палаты представителей США.

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С просьбой выделить для Украины 33 млрд долларов на поддержку в войне с Россией обратился к Конгрессу президент США Джо Байден. Он выразил убеждение, что продолжение агрессии РФ против Украины – недопустимо. Поскольку "россияне будут продолжать совершать свои преступления".

По информации Белого дома, запрос Байдена, среди прочего, включает в себя:

более 20 млрд долларов на оружие, боеприпасы и другую военную помощь;

8,5 млрд долларов прямой экономической помощи правительству;

3 млрд долларов на гуманитарную и продовольственную помощь.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что США введели санкции против ряда телеканалов и банков России. В частности, под ограничения попали Первый канал, "Россия-1", НТВ, Сбербанк, Газпромбанк и пр.