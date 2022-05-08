США объявили о новом пакете санкций против России из-за войны в Украине: все детали

США введели санкции против ряда телеканалов и банков России. В частности, под ограничения попали Первый канал, "Россия-1", НТВ, Сбербанк, Газпромбанк и пр.

Об этом сообщили в Министерстве финансов США. Отмечается: запрет коснется предоставления оборудования российским телеканалам, а также возможности американских компаний размещать на них рекламу.

"Американские доллары за рекламу, вещательные технологии, видеокамеры, микрофоны, звуковое оборудование больше не будут предоставляться трем наиболее популярным государственным или контролируемым государством российским телеканалам, которые обеспечивают работу пропагандистской машины Путина", – прокомментировал новые санкции представитель администрации США высокого ранга, передают росСМИ.

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Помимо этого, под ограничения попали представители банковского сектора РФ. В частности:

руководства Сбербанка;

Газпромбанка;

Московского индустриального банка и десяти его дочерних структур.

Также США ввели запрет для граждан и компаний США на предоставление российским фирмам услуг в областях:

аудита;

консалтинга;

маркетинга.

Помимо этого США также ограничат выдачу виз военным РФ и введут санкции против 2,6 тыс. россиян и белорусов. Санкции также коснутся экспортных ограничений. К ним относятся поставки промышленной продукции, в том числе двигателей и бульдозеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Байден заявил, что задачей США является "удушение развития экономики РФ". При этом он подчеркнул, что уже введенные американские санкции нанесут тяжелый урон экономике России – один год их действия сведет на нет все ее достижения за последние 15 лет.