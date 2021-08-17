ВВП Украины снижается второй квартал подряд: на что повлияет

В Украине реальный ВВП во втором квартале 2021 года (апрель, май, июнь) уменьшился по сравнению с предыдущим кварталом на 0,8%. Отметим, что в первом квартале он снизился на 1,1%.

При этом по сравнению с аналогичным показателем минувшего года ВВП увеличился на 5,4%. Об этом свидетельствуют данные Госстата.

Отметим, реальный рост зарплаты, темпы роста экономики прежде всего зависят от ВВП. Также он влияет и на выполнения бюджета страны.

Ранее Министр финансов Сергей Марченко заявил, что рост валового внутреннего продукта Украины до 2024 года будет находится на уровне 5%. В то же время доходная часть к этому времени вырастет на 32%.

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"Чтобы привести дефицит госбюджета в соответствие с бюджетным кодексом, планируется постепенное снижение дефицита с 3,5% ВВП в 2022-м до 2,7% ВВП в 2024-м", – сообщил Марченко во время выступления в Верховной Раде.

Как сообщал OBOZREVATEL, мировая экономика восстанавливается быстрее, чем прогнозировалось. При этом экономика идет неравномерно в разных странах, а также в разных секторах. ВВП во многих государствах намного ниже докризисных показателей.