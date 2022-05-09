Впервые за 100 лет в мире специально провоцируют продуктовый кризис: Шмыгаль раскрыл план России

Из-за блокировки морских портов весь экспорт из Украины осуществляется исключительно через "бутылочное горлышко" – западную границу страны. Уже сейчас Украина не может продать 90 млн тонн аграрной продукции. Таким образом Россия специально создает продуктовый кризис глобального масштаба. Такой метод войны используется впервые за 100 лет.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью РБК-Украина. По его словам, через морские порты проходило 70% агарного экспорта.

"У нас осталось эдакое "бутылочное горлышко" для экспорта, очень надежное, но с очень меньшей по сравнению с портами пропускной способностью. Речь о нашей западной границе с Европой. Мы всячески расширяем возможности и автомобильных пунктов пропуска, и железнодорожных. Постоянно ведем переговоры, чтобы использовать порты других стран, но в любом случае это не заместит пропускную способность наших портов", – объяснил Шмыгаль.

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Он подчеркнул, что это не только целенаправленное уничтожение украинской экономики, но и создание продовольственного кризиса в мире. Например, уже начался глобальный дефицит подсолнечного масла, ведь 47% от его общего объема поступало на глобальный рынок именно из Украины

"Теперь мир готовится к мощному продуктовому кризису, вызванному не санкциями против России, а ее действиями по блокированию наших морских портов... Это впервые за последние сто лет, когда одно государство блокирует порты другого, чтобы создать продовольственный кризис в мире. Это стратегическая цель России... Они формируют мировой продовольственный кризис", – резюмировал Шмыгаль.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце марта Украина начала поставлять зерно в Европу поездами. Однако исключительно таким путем можно перевезти не так уж много товара. До войны ежемесячный экспорт зерна превышал 5 млн тонн. Поездами из Украины в Европу можно экспортировать лишь до 600 тыс. тонн зерна в месяц.

Зерно имеет решающее значение для глобальной продовольственной безопасности, считают в ООН. Ранее ФАО уже сообщала о росте мировых цен на продовольствие на 12,6% после начала российского вторжения в Украину. Таким образом, цены достигли рекорда с 1990 года.